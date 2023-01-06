Врач рассказала всю правду о кератиновом выпрямлении: безопасно ли оно для волос
Чтобы придать волосам гладкость и здоровый блеск, большинство людей выбирает кератиновое выпрямление волос. Эта процедура эффективна, но не совсем безопасна для волос.
Об этом рассказала трихолог Ульяна Ерстенюк в Instagram.
Безопасное ли кератиновое выпрямление
Обычно мастера после данной процедуры обещают гладкие, шелковистые и блестящие волосы. Однако, врач говорит, что кератиновое выпрямление, это самое худшее, что можно выбрать для восстановления состояния волос.
Особенно это касается слабых, тонких, крашеных и вьющихся волос.
В частности, если у человека густые и крепкие волосы, то такую процедуру можно делать, но важно найти квалифицированного специалиста.
По словам трихолога, основным структурным компонентом волос является кератин. В середине каждого волоса есть ряд связей, которые называются дисульфидными. Именно они отвечают за гладкость и шелковистость волос.
Как проходит процедура
В процессе процедуры на волосы наносят содержимое с токсичным и даже канцерогенным веществом - формальдегидом. Затем под действием высокой температуры по несколько раз производят утюжком по волосам.
В результате дисульфидные связки разрушаются, волосы ломаются и становятся похожими на мочалку.
Если вы все же решились на такую процедуру, то всегда уточняйте состав вещества, которое будет наноситься на волосы.
К тому же после процедуры будьте готовы к:
- уменьшению объема;
- ломкости волос при попытках делать прическу;
- повышенной жирности кожи головы.
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