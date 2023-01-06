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Врач рассказала всю правду о кератиновом выпрямлении: безопасно ли оно для волос

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Пятница 06 января 2023 17:42
Врач рассказала всю правду о кератиновом выпрямлении: безопасно ли оно для волос Стоит ли делать кератиновое выпрямление (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы придать волосам гладкость и здоровый блеск, большинство людей выбирает кератиновое выпрямление волос. Эта процедура эффективна, но не совсем безопасна для волос.

Об этом рассказала трихолог Ульяна Ерстенюк в Instagram.

Безопасное ли кератиновое выпрямление

Обычно мастера после данной процедуры обещают гладкие, шелковистые и блестящие волосы. Однако, врач говорит, что кератиновое выпрямление, это самое худшее, что можно выбрать для восстановления состояния волос.

Особенно это касается слабых, тонких, крашеных и вьющихся волос.

В частности, если у человека густые и крепкие волосы, то такую процедуру можно делать, но важно найти квалифицированного специалиста.

По словам трихолога, основным структурным компонентом волос является кератин. В середине каждого волоса есть ряд связей, которые называются дисульфидными. Именно они отвечают за гладкость и шелковистость волос.

Как проходит процедура

В процессе процедуры на волосы наносят содержимое с токсичным и даже канцерогенным веществом - формальдегидом. Затем под действием высокой температуры по несколько раз производят утюжком по волосам.

В результате дисульфидные связки разрушаются, волосы ломаются и становятся похожими на мочалку.

Если вы все же решились на такую процедуру, то всегда уточняйте состав вещества, которое будет наноситься на волосы.

К тому же после процедуры будьте готовы к:

  • уменьшению объема;
  • ломкости волос при попытках делать прическу;
  • повышенной жирности кожи головы.

Раньше мы сообщали, какой краской безопасно окрашивать волосы и как за ними правильно ухаживать.

Также мы называли причины, почему могут путаться волосы.

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