Лікар розповіла про видалення кератоми і як уникнути ускладнень: важливі правила

Кератоми є поширеними доброякісними утвореннями на тілі людини, і зовні через свій колір (від бежевого до темно-коричневого) можуть бути схожими на родимки або ластовиння, проте при цьому здатні збільшуватися в розмірі, викликаючи певний дискомфорт.

Часто люди звертаються до дерматологів для позбавлення від кератоми з естетичних міркувань, або щоб уникнути можливого занесення інфекції в ранку, коли такі утворення постійно труться про одяг.

При цьому після процедур важливо дотримуватися ряду правил, щоб не допустити ускладнень. Яких саме, пояснила лікар дерматолог і трихолог Марина Болотюк у своєму Instagram.