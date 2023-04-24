Лікар розповіла про видалення кератоми і як уникнути ускладнень: важливі правила

Кератоми є поширеними доброякісними утвореннями на тілі людини, і зовні через свій колір (від бежевого до темно-коричневого) можуть бути схожими на родимки або ластовиння, проте при цьому здатні збільшуватися в розмірі, викликаючи певний дискомфорт.
Часто люди звертаються до дерматологів для позбавлення від кератоми з естетичних міркувань, або щоб уникнути можливого занесення інфекції в ранку, коли такі утворення постійно труться про одяг.
При цьому після процедур важливо дотримуватися ряду правил, щоб не допустити ускладнень. Яких саме, пояснила лікар дерматолог і трихолог Марина Болотюк у своєму Instagram.
Фахівець звернула увагу, що чимало неприємних наслідків після видалення кератом пов'язані з неправильним доглядом за раною, і коли шкіра гоїться досить тривалий час.
Щоб уникнути ускладнень та прискорити загоєння травмованої ділянки шкіри після видалення кератоми, слід дотримуватись кількох простих правил, розповідає лікар. А саме:
Нагадаємо, раніше лікар-дерматовенеролог докладно пояснила, що потрібно робити, якщо травмували родимку.
А також перед цим онколог розповіла, як розпізнати небезпечну родимку.