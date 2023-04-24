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Врач рассказала об удалении кератомы и как избежать осложнений: важные правила

Фото: что нужно и нельзя делать после удаления кератомы (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Кератомы являются распространенными доброкачественными образованиями на теле человека, и внешне, из-за своего цвета (от бежевого до темно-коричневого), могут быть похожими на родинки или веснушки, однако при этом способны увеличиваться в размере, вызывая определенный дискомфорт.

Часто люди обращаются к дерматологам для избавления от кератомы из эстетических побуждений, или во избежания возможного занесения инфекции в ранку, когда такие образования постоянно трутся об одежду.

При этом после процедур важно соблюдать ряд правил, чтобы не допустить осложнений. Каких именно, объяснила врач дерматолог и трихолог Марина Болотюк в своем Instagram.

Специалист обратила внимание, что многие неприятные последствия после удаления кератом связаны с неправильным уходом за раной, и когда кожа заживает довольно продолжительное время.

Чтобы избежать осложнений и ускорить заживление травмированного участка кожи после удаления кератомы, следует придерживаться нескольких простых правил, рассказывает врач. А именно:

  • После удаления кератомы категорически запрещено использовать любые кремы, скрабы, тоники, лосьоны.
  • Также по возможности не следует в течение суток или двух мочить участок удаления, и уж тем более нельзя ни в коем случае тереть это место мочалкой.
  • Область удаления для дезинфекции нужно 3 раза в день обрабатывать (не тереть) 0,5% раствором хлоргексидина. Кроме того, уже со второго дня после избавления от кератомы следует смазывать цинковой мазью 3-4 раза в сутки на протяжении 10 дней.
  • Дерматолог не рекомендует в первые дни после проведения процедуры находиться на солнце, а также посещать солярий
  • Кроме того, желательно воздержаться на месяц от посещения сауны или бани. Врач отмечает, что в этот же период запрещено купаться в открытых водоемах (реке, море, озере).
  • Если кератома была удалена в месте, где интенсивно растут волосы, то в течение двух недель следует воздержаться от бритья и других методов удаления волос - до полного заживления ранки.

Напомним, ранее врач-дерматовенеролог подробно объяснила, что нужно делать, если травмировали родинку.

А также перед этим онколог рассказала, как распознать опасную родинку.

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