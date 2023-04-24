Врач рассказала об удалении кератомы и как избежать осложнений: важные правила

Кератомы являются распространенными доброкачественными образованиями на теле человека, и внешне, из-за своего цвета (от бежевого до темно-коричневого), могут быть похожими на родинки или веснушки, однако при этом способны увеличиваться в размере, вызывая определенный дискомфорт.

Часто люди обращаются к дерматологам для избавления от кератомы из эстетических побуждений, или во избежания возможного занесения инфекции в ранку, когда такие образования постоянно трутся об одежду.

При этом после процедур важно соблюдать ряд правил, чтобы не допустить осложнений. Каких именно, объяснила врач дерматолог и трихолог Марина Болотюк в своем Instagram.