Лікар розповіла українцям, чи можна дітям давати гранат із кісточками

Гранат - це дуже корисний продукт, багатий на вітаміни. Чи можна його давати дітям, не виймаючи кісточки?

На це запитання відповіла дитяча неврологка Ірина Платонова на своїй сторінці в Instagram.

Чи потрібно забирати кісточки з граната?

Лікар зазначила, що дітям від 6 до 12 місяців можна давати гранат розчавленим ложкою, не виймаючи кісточок.

З 12 до 18 місяців давайте цей фрукт зернятками. З 18 місяців ви можете давати дитині гранат частинами, нехай малюк сам вибирає зернятка, адже так набагато цікавіше.

Чим корисний гранат?

У гранаті містяться фосфор, кальцій та магній. Це мінерали, які зміцнюють стінки судин та допомагають кровообігу. Також фрукт насичений вітаміном С і взимку дуже корисний. Популярна думка, що гранат підвищує рівень гемоглобіну.