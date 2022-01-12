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Вот что произойдет с вашим здоровьем, если постоянно есть гранат с косточками

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Среда 12 января 2022 10:35
Вот что произойдет с вашим здоровьем, если постоянно есть гранат с косточками Фото: Гранат нужно есть с косточками или без? (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гранат - любимый многими южный фрукт, который появляется на полках наших магазинов в зимнее время. Лакомиться гранатом любят и взрослые и дети, но часто возникает дилемма: есть его с косточками или без?

На этот вопрос ответила американский врач, эксперт по правильному питанию Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Медик уверена, что семена граната настолько полезны для организма, что их можно жевать и проглатывать.

По словам доктора Гарсиа, такой метод поедания граната (с косточками) может максимизировать поглощение питательных веществ граната.

Чем же так полезны семена фрукта?

Семена граната богаты полифенолами, витамином С и витамином Е. Комбинация этих трех ингредиентов обладает сильным антиоксидантным действием.

Исследования показали, что антиоксидантная способность семян граната в 3,5 раза выше, чем у вина и зеленого чая, и в 48 раз выше, чем у витамина С и витамина Е.

Семена граната могут эффективно удалять свободные радикалы, защищать клетки и замедлять процесс старения клеток.

Некоторые эксперты считают, что полифенолы граната также могут преодолевать гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), бороться со свободными радикалами в мозге и улучшать его работу.

Кроме того, семена граната содержат значительное количество клетчатки, которая способствует моторике желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен веществ, выводит токсины и очень полезна для здоровья желудочно-кишечного тракта.

Кому гранат противопоказан?

  • При болезнях пищеварительно тракта (но без косточек можно),
  • Людям с низким давлением, чтобы не понизить его еще больше.
  • Детям до двух лет.
  • При аллергии и индивидуальной непереносимости.

Ранее мы писали, что произойдет, если есть огурцы с кожурой.

Также врач рассказал про метаморфозы, которые случаются из-за слишком частого употребления пива.

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