Врач рассказала украинцам, можно ли детям давать гранат с косточками
Гранат - это очень полезный продукт, богатый витаминами. Можно ли его давать детям, не вынимая косточки?
На этот вопрос ответила детский невролог Ирина Платонова на своей странице в Instagram.
Нужно ли убирать косточки из граната?
Врач отметила, что детям от 6 до 12 месяцев можно давать гранат раздавленным ложкой, не вынимая косточек.
С 12 до 18 месяцев давайте этот фрукт зернышками. С 18 месяцев вы можете давать ребенку гранат частями, пусть малыш сам выбирает зернышки, ведь так намного интереснее.
Чем полезен гранат?
В гранате содержатся фосфор, кальций и магний. Это минералы, которые укрепляют стенки сосудов и помогают кровообращению. Также фрукт насыщен витамином С и в зимний сезон очень полезен. Популярно мнение, что гранат повышает уровень гемоглобина.
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