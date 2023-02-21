Лікар розповіла, що робити, якщо у дитини виявлено воші
Педикульоз - це паразитарне захворювання шкіри та волосся, що викликається головною вошкою. Джерело зараження служить завжди хвора людина.
Які симптоми педикульозу і як його лікувати у дітей розповіли лікарі на сторінці у Facebook "Доказові батьки".
Що потрібно знати про педикульоз
Зараження відбувається контактним шляхом та через предмети побуту (гребінці, капелюхи тощо).
Від зараження до перших проявів хвороби зазвичай проходить близько 7 днів, але може бути більше.
Найчастіше на головний педикульоз хворіють діти 3-11 років. Зазвичай однією людині паразитує до 10 вошей, а яєць (гнид) може бути сотні й навіть тисячі.
Виявляється захворювання наявністю вошей та гнид, свербінням, можуть бути ускладнення у вигляді гнійників (у разі приєднання бактеріальної інфекції на тлі розчісування, збільшення лімфовузлів тощо).
Поява вошей не залежить від соціального статусу сім'ї, навичок гігієни, довжини волосся та інших зовнішніх чинників.
Як лікують педикульоз і що рекомендовано
- Якщо у вашої дитини встановлений педикульоз, дотримуйтесь рекомендацій лікаря з лікування.
- Дитина не повинна відвідувати дитячий колектив до одужання, яке підтвердить лікар.
- Слід оглянути всіх контактних осіб, за необхідності провести їхнє лікування.
- Профілактичне лікування при педикульозі не застосовується (виняток може робитися для осіб, що сплять в одному ліжку з особою, яка захворіла на педикульоз).
- Поясніть дитині, що не можна використовувати чужі гребінці, капелюхи, шарфи тощо.
- Натільна та постільна білизна, капелюхи, бандани та інше потрібно випрати при температурі не нижче 50 градусів і пропарити праскою. Те, що не можна випрати, потрібно скласти в пакет і закрити на 1-2 тижні.
- Механічне видалення вошей та гнид за допомогою розчісування гребінцем слід проводити на вологому волоссі 1 раз на 3 дні до 2 тижнів.
- Після обробки протипедикульозними засобами не використовуйте для миття волосся шампуні з кондиціонерами, у тому числі з силіконами, оскільки вони знижують залишковий лікувальний ефект протипедикульозних препаратів.
- Обов'язково робіть повторну обробку протипедикульозним препаратом через 9 днів.
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