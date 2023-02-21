Лікар розповіла, що робити, якщо у дитини виявлено воші

Педикульоз - це паразитарне захворювання шкіри та волосся, що викликається головною вошкою. Джерело зараження служить завжди хвора людина.

Які симптоми педикульозу і як його лікувати у дітей розповіли лікарі на сторінці у Facebook "Доказові батьки".

Що потрібно знати про педикульоз

Зараження відбувається контактним шляхом та через предмети побуту (гребінці, капелюхи тощо).

Від зараження до перших проявів хвороби зазвичай проходить близько 7 днів, але може бути більше.

Найчастіше на головний педикульоз хворіють діти 3-11 років. Зазвичай однією людині паразитує до 10 вошей, а яєць (гнид) може бути сотні й навіть тисячі.

Виявляється захворювання наявністю вошей та гнид, свербінням, можуть бути ускладнення у вигляді гнійників (у разі приєднання бактеріальної інфекції на тлі розчісування, збільшення лімфовузлів тощо).

Поява вошей не залежить від соціального статусу сім'ї, навичок гігієни, довжини волосся та інших зовнішніх чинників.

Як лікують педикульоз і що рекомендовано