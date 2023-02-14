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Не використовуйте "складні краплі": педіатр розповів, що категорично не можна робити при нежиті

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Вівторок 14 лютого 2023 11:26
Не використовуйте "складні краплі": педіатр розповів, що категорично не можна робити при нежиті Фото: Що не можна робити при нежиті у дитини (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

При нежиті у дитини часто лікарі прописують зовсім непотрібні препарати. Серед таких випадків - призначення дітям протарголу (потужного гормону). Цього категорично не можна робити.

Про те, чому не потрібно капати дітям у ніс "складні краплі", розповів педіатр з Одеси Ігор Романовський у Facebook.

Чому антибіотик у ніс не можна дітям?

"На цьому фото антибіотик цефтріаксон, досить потужний гормон Солу-Медрол, який всмоктується зі слизової оболонки, сульфацил натрію (альбуцид)- і діоксидин. Два останні мають антибактеріальну дію. Тобто ще раз: три антибактеріальні препарати і потужний гормон", - повідомив лікар.

Не використовуйте &quot;складні краплі&quot;: педіатр розповів, що категорично не можна робити при нежитіЛікар призначив дитині гормон та антибактеріальні засоби (фото: Ігор Романовський / Facebook)

Лікар розповів, що якийсь педіатр призначив дитині 2,5 роки "складні краплі" чи протаргол. Склад "складних крапель" був прописаний педіатром. Мати все купила в аптеці, а потім почала цікавитись складом препаратів.

"Ну я трохи був у шоці... І ледве стримував погані слова. Прошу не капайте в ніс "складні краплі" і протаргол теж. Це така давня і небезпечна терапія", - написав Романенко.

Чим небезпечний протаргол (препарат срібла)?

  • Колоїдне срібло може спричинити серйозні побічні ефекти. Найбільш поширеною є аргірія, синюшно-сіра зміна кольору шкіри, яка зазвичай є постійною.
  • Колоїдне срібло також може спричинити погане всмоктування деяких ліків, таких як деякі антибіотики та тироксин (використовується для лікування дефіциту щитовидної залози).
  • FDA також попередило у 1999 році, що колоїдне срібло небезпечне та неефективне для лікування будь-якого захворювання чи стану.
  • FDA і Федеральна торгова комісія вжили заходів проти низки компаній за заяви, що вводять в оману, про продукти з колоїдного срібла.

Нагадаємо, що педіатр пояснила, коли все ж таки потрібна проба Манту.

Як ми раніше писали, педіатр озвучила список найнебезпечніших іграшок для дітей.

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нежить педиатр