"Більшість переростає": лікар розповіла, що викликає лунатизм у дітей

Дитячий лунатизм - це коли дитина встає під час сну, але не усвідомлює і не пам'ятає своїх дій. Це явище також відоме як сомнамбулізм. Цікаво, що на ранок дитина не пам'ятає, що було вночі.

Про його симптоми та причини виникнення розповіла педіатр із Харкова Дар'я Власенко на своїй Instagram-сторінці.

Що відомо про лунатизм

Лунатизм зустрічається у здорових дітей і зазвичай не пов'язаний із серйозними емоційними чи психологічними проблемами. Лунатизм найчастіше спостерігається у дітей віком від 4 до 8 років.

Більшість дітей, які ходять уві сні, починають це робити через годину чи дві після засинання.

Епізоди лунатизму зазвичай тривають від 5 до 15 хвилин.

Така поведінка зазвичай нешкідлива, і більшість дітей її переростають.

Лікар зазначила, що дуже важливо захистити дитину від можливих травм через лунатизму.

Що викликає лунатизм?

втома або недосипання

нерегулярність рутини перед сном

стрес чи хвилювання

перебування в іншому місці для сну

гостра хвороба чи лихоманка

певні ліки - седативні засоби, стимулятори та антигістамінні препарати

сімейна історія сомнамбулізму.

Також він може бути симптомом основного захворювання:

апное сну (коли людина припиняє дихати на короткий проміжок часу протягом ночі)

нічні кошмари (кошмари, що виникають у глибокому сні)

мігрені

синдром неспокійних ніг (RLS)

травми голови.

Які симптоми лунатизму

присідання в ліжку та повторні наступні рухи

вставання та ходіння по дому

розмовляє чи бурмоче під час сну

дитина не реагує, коли з нею розмовляють

дитина здійснює незручні рухи

сечовипускання у невідповідних місцях

виконання рутинних або повторюваних дій, таких як відкриття та закриття дверей

очі вашої дитини відкриті, але зазвичай вони будуть виглядати як скляні

коли дитина ходить уві сні, вона вас не впізнає.

Як діагностують лунатизм?

Зазвичай лікар може діагностувати лунатизм на основі оповідань інших членів сім'ї щодо поведінки дитини. Як правило, лікування не потрібне.

Ваш лікар може порадити провести фізичне та психологічне обстеження, щоб виключити інші захворювання, які можуть спричинити лунатизм. Якщо інша медична проблема викликає лунатизм у дитини, необхідно лікування основної проблеми.