Врач рассказала, что делать, если у ребенка обнаружены вши
Педикулез - это паразитарное заболевание кожи и волос, вызываемое главной вошью. Источник заражения служит всегда больной человек.
Какие симптомы педикулеза, и как его лечить у детей рассказали врачи на странице в Facebook "Доказові батьки".
Что нужно знать о педикулезе
Заражение происходит контактным путем и через предметы обихода (гребешки, шляпы и т.п.).
От заражения до первых проявлений болезни обычно проходит около 7 дней, но может быть и больше.
Чаще главным педикулезом болеют дети 3-11 лет. Обычно на одном человеке паразитирует до 10 вшей, а яиц (гнид) могут быть сотни и даже тысячи.
Проявляется заболевание наличием вшей и гнид, зудом, могут быть осложнения в виде гнойничков (в случае присоединения бактериальной инфекции на фоне расчесывания, увеличения лимфоузлов и т.п.).
Появление вшей не зависит от социального статуса семьи, навыков гигиены, длины волос и других внешних факторов.
Как лечат педикулез и что рекомендовано
- Если у вашего ребенка установлен педикулез, соблюдайте рекомендации врача по лечению.
- Ребенок не должен посещать детский коллектив до выздоровления, которое подтвердит врач.
- Следует осмотреть всех контактных лиц, при необходимости провести их лечение.
- Профилактическое лечение при педикулезе не применяется (исключение может делаться для лиц, спящих в одной постели с лицом, заболевшим педикулезом).
- Объясните ребенку, что нельзя использовать чужие гребешки, шляпы, шарфы и т.д.
- Нательное и постельное белье, шляпы, банданы и прочее нужно постирать при температуре не ниже 50 градусов и пропарить утюгом. То, что нельзя постирать, нужно сложить в пакет и закрыть на 1-2 недели.
- Механическое удаление вшей и гнид с помощью расчесывания расческой следует проводить на влажных волосах 1 раз в 3 дня до 2 недель.
- После обработки противопедикулезными средствами не используйте для мытья волосы шампуни с кондиционерами, в том числе с силиконами, так как они снижают остаточный лечебный эффект противопедикулезных препаратов.
- Обязательно производите повторную обработку противопедикулезным препаратом через 9 дней.
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