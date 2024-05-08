Лікар розповіла, що "робить" зі здорової людини хвору: всього 4 речі

Список маніпуляцій

В туалет потрібно ходити кожен день зранку, в іншому випадку - лікуватись

За словами лікаря, норма стільця - від 3 разів в день до одного разу на 3 дні. І залежить від обʼєму спожитої їжі, її складу, рідини, фізичної активності, особливостей шлунково-кишкового тракту.

Тобто не має бути у всіх людей на світі стілець зранку, як прокинулись.

Оптимуми в аналізах

Медик зазначила, що в лабораторіях дійсно дещо занижений показник феритину, але стосовно інших - референс - то норма.

В деяких випадках, враховуючи скарги, можна звернути увагу на якийсь показник і призначити додаткові обстеження.

"Але це не полотна аналізів раз на 3 місяці. Не потрібно намагатися досягнути за результатами якогось вигаданого рівня", - йдеться у повідомленні.

Загин жовчного (доліхосигма)

Це анатомічні особливості, які пігулками, вправами, масажем та зборами трав не лікуються.

Способи для "росту волосся"

Окремо Белінська нагадала різноманітні комплекси "для росту волосся", "зниження ваги", "антипаразитарні" та "налагоджування роботи організму".

Зазвичай така реклама - це маніпуляція, яка супроводжується красивою картинкою жінки чи чоловіка з ідеальною фігурою, довгим розкішним волоссям, шовковистою шкірою та широкою білосніжною посмішкою.

Фотошоп, вдалий ракурс, нарощене волосся, вії, нігті та інші можливі споосби покращення" зовнішнього вигляду ніхто не відміняв.

Важливо знати, що волосся не у всіх ідеальне і це ок, навіть якщо зїсти 10 банок вітамінів, які обіцяють, що у вас відросте усе на світі.

Працювати як кролик-дюрасел без відпочинку, але на стимуляторах - це не індикатор здоровʼя.

Чистити кишківник та печінку від шлаків - це антинауковий нонсенс. Також часто усі забувають про нирки, хоча вони відіграють далеко не останню роль у процесах детоксикації.