Лікар пояснила, чи дійсно склянка води з лимоном додає здоров'я

Одна із найпопулярніших порад із інтернету щодо здоров'я - це випивати склянку води з лимоном натщесерце. Це начебто має запустити роботу шлунку, сприяти схудненню та покращити загальний стан.

Про те, чи дійсно вода з лимоном додає здоров'я, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гастроентеролога Євгенії Белінської в Instagram .

Чи корисно пити склянку води з лимоном вранці

"Як почитаєш соцмережі, яка величезна користь від води з лимоном: детокс, жовчний запускає, ГРВІ та камені в нирках профілактує, схудненню сприяє. Прямо рука тягнеться кинути скибку цитруса в склянку. Але чи дійсно така велика користь від склянки води з лимоном?" - каже лікар.

Вона додає, що лимони багаті лимонною кислотою, вітаміном С і поліфенолами.

"Еріоцитрин - основний лимонний поліфенол (LPP), є жовтим водорозчинним антиоксидантом. Його ефект на старіння достеменно не доведений. Більшість досліджень ілюструють, що люди, які більше рухаються, вживають здоровішу їжу зазвичай мають у своєму раціоні і лимони. Й оце усе має сприятливий вплив на старіння", - пояснює Белінська.

Також у лимонній кислоті є цитрат, він робить сечу менш кислою.

"Пропонують змішувати 113 г концентрату лимонного соку з водою - як додатковий дієтичний засіб разом з іншими ліками для профілактики каменів у нирках. Але чи точно у вашій склянці стільки є лимонного соку?" - каже гастроентеролог.

Як впливає напій на імунітет

Багато хто стверджує, що великий вміст вітаміну С профілактує ГРВІ.

"Доведено, що вживання вітаміну С скорочує тривалість хвороби на 6-8 годин, а це не так вже й багато. В 100 г лимона близько 56 мг вітаміну С. А скільки в одній скибочці? Для порівняння: у смородині - 181 мг на 100 г. Добова потреба у вітаміні С для дорослої жінки - близько 70 мг, чоловіка - 80 мг. Тобто вагомого впливу на профілактику ГРВІ це не має", - пояснює лікар.

Чи сприяє схудненню

"Якщо ви будете їсти усе підряд і пити воду з лимоном, нічого в житті не зміниться. Якщо ви пʼєте воду з лимоном, робите дефіцит калорій за рахунок корекції порцій та фізичних навантажень, ефект буде", - каже Белінська.

Чи робить детоксикацію організму

"Детоксикація досить складний процес, який виконують в лікарні при отруєннях, нирковій чи печінковій недостатності. Склянка води з лимоном точно не входить у must-have лікаря-анестезіолога", - говорить гастроентеролог.

Як напій впливає на жовчний міхур

Белінська пояснює, що для того, щоб жовчний нормально працював, потрібно регулярно харчуватись.

"Має бути три прийоми їжі на день, слід вживати жири, слідкувати за споживанням води та мати фізичну активність. Склянка води з лимоном в космос ваш жовчний точно не запустить", - наголошує лікар.

Белінська говорить, що воду з лимоном пити можна, але вона не рекомендує це робити людям, які мають хронічні захворювання ШКТ та рефлюксну хворобу.