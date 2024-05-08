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Врач рассказала, что "делает" из здорового человека больного: всего 4 вещи

Фото: что "делает" из здорового человека больного (Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В эпоху расцвета социальных сетей очень легко навязать человеку мнение, что с ним что-то не так. Следует уметь фильтровать информацию в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога и терапевта Евгении Белинской.

Список манипуляций

В туалет нужно ходить каждый день утром, в противном случае - лечиться.

По словам врача, норма стула - от 3 раз в день до одного раза в 3 дня. И зависит от объема потребленной пищи, ее состава, жидкости, физической активности, особенностей желудочно-кишечного тракта.

То есть не должно быть у всех людей на свете стул с утра, как проснулись.

Оптимумы в анализах

Медик отметила, что в лабораториях действительно несколько занижен показатель ферритина, но в отношении других - референс - это норма.

В некоторых случаях, учитывая жалобы, можно обратить внимание на какой-либо показатель и назначить дополнительные обследования.

"Но это не холсты анализов раз в 3 месяца. Не нужно пытаться достичь по результатам какого-то вымышленного уровня", - говорится в сообщении.

Загиб желчного (долихосигма)

Это анатомические особенности, которые таблетками, упражнениями, массажем и сбором трав не лечатся.

Способы для роста волос

Отдельно Белинская напомнила разнообразные комплексы "для роста волос", "снижение веса", "антипаразитарные" и "налаживание работы организма".

Обычно такая реклама - это манипуляция, которая сопровождается красивой картинкой женщины или мужчины с идеальной фигурой, длинными роскошными волосами, шелковистой кожей и широкой белой улыбкой.

Фотошоп, удачный ракурс, наращенные волосы, ресницы, ногти и другие возможные способы улучшения внешнего вида никто не отменял.

Важно знать, что волосы не у всех идеальны и это ок, даже если съесть 10 банок витаминов, обещающих, что у вас отрастет все на свете.

Работать как кролик-дюрасел без отдыха, но на стимуляторах - это не индикатор здоровья.

Чистить кишечник и печень от шлаков - это антинаучный нонсенс. Также часто все забивают почки, хотя они играют далеко не последнюю роль в процессах детоксикации.

 

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