Лікар розповіла, що категорично не можна робити при болі у вусі у дитини

Що робити, якщо дитина болить вухо (shuterstock.com)

Біль у вухах у дитини може бути викликана рідиною по барабанній перетинці, інфекцією в середній частині вуха або інфекцією у слуховому проході (зовнішній отит).

Як допомогти у цьому випадку дитині розповіла педіатр Дарія Власенко на своїй сторінці у Instagram.