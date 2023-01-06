Врач рассказала, что категорически нельзя делать при боли в ухе у ребенка

Что делать, если у ребенка болит ухо (shuterstock.com)

Боль в ушах у ребенка может быть вызвана жидкостью по барабанной перепонке, инфекцией в средней части уха или инфекцией в слуховом проходе (наружный отит).

Как помочь в этом случае ребенку рассказала педиатр Дарья Власенко на своей странице в Instagram.