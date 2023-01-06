Врач рассказала, что категорически нельзя делать при боли в ухе у ребенка
Что делать, если у ребенка болит ухо (shuterstock.com)
Боль в ушах у ребенка может быть вызвана жидкостью по барабанной перепонке, инфекцией в средней части уха или инфекцией в слуховом проходе (наружный отит).
Как помочь в этом случае ребенку рассказала педиатр Дарья Власенко на своей странице в Instagram.
Медик отметила, что дети до 5 лет имеют больший риск ушных инфекций, особенно после инфекций верхних дыхательных путей (например, простуды).
Какие симптомы ушной инфекции?
- боль в ухе (особенно во время жевания, сосания или лежа)
- покраснение или отек наружного уха
- ребенок пытается тянуть или тереть уши
- выделение из уха
- проблемы со слухом
- припухлость уха
- ребенок суетливый, беспокойный
- рвота
- головная боль
- лихорадка
- отказ от еды
Как помочь ребенку?
- Дайте ребенку обезболивающее средство -ибупрофен или парацетамол.
- Следите, чтобы ребенок достаточно пил жидкости.
- Можно приложить к уху теплую или прохладную фланель.
- Боль в ухе может усиливаться в положении лежа, поэтому старайтесь, чтобы ребенок сидел или спал с приподнятой головой.
- Давать другие лекарства нужно только по назначению врача!
Что категорически делать нельзя
- Ставить турунды со спиртом или ушные свечи.
- Закапывать капли, когда есть какие-либо выделения из уха.
- Давать антибиотики без назначения врача.
- Не вставляйте ничего в ухо, например ватные палочки.
- Не пытайтесь удалить ушную серу.
- Не допускайте попадания воды в ухо.
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