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Врач рассказала, что категорически нельзя делать при боли в ухе у ребенка

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Пятница 06 января 2023 10:22
Врач рассказала, что категорически нельзя делать при боли в ухе у ребенка Что делать, если у ребенка болит ухо (shuterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

Боль в ушах у ребенка может быть вызвана жидкостью по барабанной перепонке, инфекцией в средней части уха или инфекцией в слуховом проходе (наружный отит).

Как помочь в этом случае ребенку рассказала педиатр Дарья Власенко на своей странице в Instagram.

Медик отметила, что дети до 5 лет имеют больший риск ушных инфекций, особенно после инфекций верхних дыхательных путей (например, простуды).

Какие симптомы ушной инфекции?

  • боль в ухе (особенно во время жевания, сосания или лежа)
  • покраснение или отек наружного уха
  • ребенок пытается тянуть или тереть уши
  • выделение из уха
  • проблемы со слухом
  • припухлость уха
  • ребенок суетливый, беспокойный
  • рвота
  • головная боль
  • лихорадка
  • отказ от еды

Как помочь ребенку?

  • Дайте ребенку обезболивающее средство -ибупрофен или парацетамол.
  • Следите, чтобы ребенок достаточно пил жидкости.
  • Можно приложить к уху теплую или прохладную фланель.
  • Боль в ухе может усиливаться в положении лежа, поэтому старайтесь, чтобы ребенок сидел или спал с приподнятой головой.
  • Давать другие лекарства нужно только по назначению врача!

Что категорически делать нельзя

  • Ставить турунды со спиртом или ушные свечи.
  • Закапывать капли, когда есть какие-либо выделения из уха.
  • Давать антибиотики без назначения врача.
  • Не вставляйте ничего в ухо, например ватные палочки.
  • Не пытайтесь удалить ушную серу.
  • Не допускайте попадания воды в ухо.

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