Как отучить ребенка грызть ногти: эффективные советы родителям

Дети грызут ногти довольно часто. Обычно с возрастом эта привычка исчезает, но если не обращать на нее внимания, она может проявляться и в более позднем возрасте. Часто ребенок грызет ногти неосознанно, испытывая скуку или беспокойство. Привычка грызть ногти по-научному называется онихофагией.

Об этом сообщают на сайте Doc.ua.

Такая привычка заключается в эмоциональном состоянии - стрессах, которые связаны с проблемами в школе, университете или на работе, низкой самооценкой, повышенном чувстве тревожности и привычке "грызть себя".

Почему возникает такая привычка

Специалисты говорят, для начала, чтобы узнать, как перестать грызть ногти, нужно определить причины, почему люди грызут ногти.

По мнению экспертов, привычка грызть ногти чаще всего возникает из-за психического и интеллектуального напряжения, которое начинается в детстве и может ускориться в подростковом возрасте. Женщины более склонны к этой привычке.

Грызть ногти - это самая распространенная из типичных "нервных привычек", к основным причинам которой относятся: нетерпение, разочарование, скука, стресс и тревога.

Как только это входит в привычку, то это может стать постоянным занятием.

Самой распространенной проблемой грызть ногти является стресс. Таким образом человек пытается временно лишиться этих чувств. Обычно это проявляется у нервных, тревожных или подавленных людей.

Грызть ногти из психологии - может быть связано с психическими расстройствами, такими как:

синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ);

большое депрессивное расстройство (БДР);

обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР);

оппозиционно-вызывающее расстройство;

тревожное расстройство разлуки;

синдром Туретта (непроизвольные движения и звуки).

Почему ребенок грызет ногти

Ученые не уверены, является ли привычка грызть ногти генетическим фактором, но дети, родители которых кусают ногти, также с большей вероятностью будут это делать.

В частности, онихофагия вредна тем, что это совсем не эстетично, опасно для здоровья. Также причиной почему грызть ногти вредно есть микроранки и заусеницы на пальцах, риск кишечных расстройств и угроза для зубов и десен.