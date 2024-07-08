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Лікар розповіла, що буде, якщо сидіти "нога на ногу"

Чому не можна сидіти нога на ногу (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

У всіх людей є звичка схрещувати ноги під час сидіння. Як виявилось, така поза шкідлива для здоров'я та може призводити до проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.

Чому не можна сидіти "нога на ногу"

За словами експерта, при такому положенні перетискається підколінна ямка і порушується лімфа та веновідтік від нижньої кінцівки, а це може стимулювати появу набряків.

Також таке положення тіла є асиметричним і буде викликати асиметрії в тілі. В результаті в одному боку талія може бути більш виражена, а з іншого боку - квадратна.

До того положення не зовсім добре для колінного і кульшового суглоба. Тому краще тримати обидві ноги рівними.

Сидіння в такій позиції більш ніж 3 години на добу може викликати надмірний нахил корпусу вперед і округлення плечей.

Така позиція змушує м'язи компенсувати недоліки постави, внаслідок чого може виникнути дискомфорт, напруження та біль у спині чи суглобах.

Шкода для хребта

Сидячий спосіб життя в цілому шкодить хребту. Але при тому, що ви сидите нога на ногу, ризики збільшуються в багато разів.

До того ж змінюється вісь тіла, навантаження розподіляється інакше, відбуваються зміни положення тазових кісток, хребці відхиляються від осі. Як підсумок - сколіоз, болі в спині, грижа міжхребцевих дисків.

Підвищиться тиск

Перехрещення ніг вище коліна під час сидіння може викликати незначне тимчасове підвищення тиску. Якщо у вас нормальний тиск - це не матиме серйозних наслідків. Водночас, якщо у вас є проблеми з тиском, краще уникати тривалого сидіння в позиції з перехрещеними ногами. 

Тренер зазначила, що це може здаватися такою дрібничкою, але коли ви маєте сидячу роботу і пів дня проводите в неправильній позі для сидіння, то це 100% рано чи пізно відобразиться на поставі.

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