Врач рассказала, что будет, если сидеть "нога на ногу"

Почему нельзя сидеть "нога на ногу"

По словам эксперта, при таком положении пережимается подколенная ямка и нарушается лимфа и веноотток от нижней конечности, что может стимулировать появление отеков.

Также такое положение тела асимметрично и будет вызывать асимметрии в теле. В результате в одной стороне талия может быть более выражена, а с другой - квадратная.

К тому же положение не совсем хорошо для коленного и тазобедренного сустава. Поэтому лучше держать обе ноги ровными.

Сидение в такой позиции более 3 часов в сутки может вызвать чрезмерный наклон корпуса вперед и округление плеч.

Такая позиция заставляет мышцы компенсировать недостатки осанки, что может привести к дискомфорту, напряжению и боли в спине или суставах.

Вред для позвоночника

Сидящий образ жизни в целом вредит позвоночнику. Но при том, что вы сидите нога на ногу, риски увеличиваются многократно.

К тому же меняется ось тела, нагрузка распределяется иначе, происходят изменения положения тазовых костей, позвонки отклоняются от оси. Как результат - сколиоз, боли в спине, грыжа межпозвонковых дисков.

Повысится давление

Перекрест ног выше колена во время сидения может вызвать незначительное временное повышение давления. Если у вас нормальное давление - это не будет иметь серьезных последствий. В то же время, если у вас проблемы с давлением, лучше избегать длительного сиденья в позиции с перекрещенными ногами.

Тренер отметила, что это может казаться такой мелочью, но если у вас сидячая работа и пол дня проводите в неправильной позе для сидения, то это 100% рано или поздно отразится на осанке.