Лікар розповіла про небезпеку спреїв для носа та чому виникає залежність

Кожен хоч раз у житті використовував судинозвужувальні спреї для носа і помічав їх неймовірний ефект. Від жодного іншого препарату людина не отримає ефекту, але такі спреї мають приховану небезпеку та викликають залежність.

Про це повідомила лор Валерія Доброногова в Instagram .

Чому виникає залежність

За словами лікаря, при використанні цих препаратів залежність може розвиватися вже через 72 години, тобто 3 доби.

"Не зустрічала ще пацієнтів з залежністю на 4 день використання, а ось пару тижнів вже так, але до лор-лікаря такі пацієнти доходять зазвичай після багаторічного щоденного використання цих препаратів", - каже лор.

Зокрема, чим довше і частіше ви їх використовуєте, тим гірший ефект виникне, і коли вже одного флакону спрею вистачає на кілька днів, тоді пацієнти починають панікувати.

Зазвичай судинозвужувачі спреї використовують для лікування медикаментозного риніту (МР). Це форма вазомоторного риніту, яка розвивається в результаті місцевого використання судинозвужувальних або через використання системних препаратів (для лікування еректильної дисфункції, гіпертрофії простати, оральних контрацептивів чи препаратів від тиску).

Яка небезпека

Лікар каже, що виникнуть зміни слизової оболонки, а саме сухість, подразнення, порушення захисної функції війок. Це станеться при використанні спрею понад 6 місяців.

Ще одна небезпека - "феномен-рикошету". Це коли з кожним використанням людина отримуєте менший та коротший ефект, що змушує використовувати препарат частіше до моменту, коли ефекту взагалі немає.

Безконтрольне використання цих препаратів може призводити до тахікардії, підвищення артеріального тиску, безсоння, тремору та головного болю.

Важливо, що призначення повинне бути обґрунтованим, а пацієнт проінформований про схему використання та побічні дії.