Врач рассказала об опасности спреев для носа и почему возникает зависимость

Каждый хоть раз в жизни использовал сосудосуживающие спреи для носа и замечал их невероятный эффект. От никакого другого препарата человек не получит эффекта, но такие спреи имеют скрытую опасность и вызывают зависимость.

Об этом сообщила лор Валерия Доброногова в Instagram .

Почему возникает зависимость

По словам врача, при использовании этих препаратов зависимость может развиваться уже через 72 часа, то есть 3 дня.

"Не встречала еще пациентов с зависимостью на 4 день использования, а вот пару недель уже да, но до лор-врача такие пациенты доходят обычно после многолетнего ежедневного использования этих препаратов", - говорит лор.

В частности, чем дольше и чаще вы их используете, тем хуже эффект возникнет, и когда уже одного флакона спрея хватает на несколько дней, тогда пациенты начинают паниковать.

Обычно сосудосуживающие спреи используют для лечения медикаментозного ринита (МР). Это форма вазомоторного ринита, которая развивается в результате местного использования сосудосуживающих или через использование системных препаратов (для лечения эректильной дисфункции, гипертрофии простаты, оральных контрацептивов или препаратов от давления).

Какая опасность

Врач говорит, что возникнут изменения слизистой, а именно сухость, раздражение, нарушение защитной функции ресничек. Это произойдет при использовании спрея более 6 месяцев.

Еще одна опасность - "феномен-рикошета". Это когда с каждым использованием человек получаете меньший и более короткий эффект, что заставляет использовать препарат чаще к моменту, когда эффекта вообще нет.

Бесконтрольное использование этих препаратов может приводить к тахикардии, повышению артериального давления, бессоннице, тремору и головным болям.

Важно, что назначение должно быть обоснованным, а пациент проинформирован о схеме использования и побочных действиях.