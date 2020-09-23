Как вылечить насморк без аптечных средств: есть в каждом доме

В домашних условиях можно самому сделать средство от насморка
Наступила осень, а с ней и сезон простуд и вирусов. Очень неприятно осознавать, что ты заболел, когда тело морозит, а из носа ручьем текут сопли. Для того чтобы быстро вылечить насморк, необязательно бежать в аптеку и покупать там дорогущие капли и спреи для носа. Вы можете сделать дома прекрасное средство, которое эффективно помогает при заложенности носа. Это солевой раствор.
Слабо концентрированными жидкостями можно полоскать горло, промывать нос при насморке и гайморите, делать примочки от отеков. Солевой раствор облегчит дыхание и служит отличным дезинфицирующим средством от болезнетворных бактерий.
Благодаря промыванию солевым раствором уменьшается воспалительный процесс и отек слизистой, и в результате нормализуется дыхание через нос.
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