Как вылечить насморк без аптечных средств: есть в каждом доме

Как вылечить насморк дома (фото: freepic.com)

В домашних условиях можно самому сделать средство от насморка

Наступила осень, а с ней и сезон простуд и вирусов. Очень неприятно осознавать, что ты заболел, когда тело морозит, а из носа ручьем текут сопли. Для того чтобы быстро вылечить насморк, необязательно бежать в аптеку и покупать там дорогущие капли и спреи для носа. Вы можете сделать дома прекрасное средство, которое эффективно помогает при заложенности носа. Это солевой раствор.

Как приготовить солевой раствор при насморке

возьмите 200−250 мл теплой воды

растворите в ней 1 ч. л. очищенной столовой соли

добавьте 1 ч. л. пищевой соды

Слабо концентрированными жидкостями можно полоскать горло, промывать нос при насморке и гайморите, делать примочки от отеков. Солевой раствор облегчит дыхание и служит отличным дезинфицирующим средством от болезнетворных бактерий.

Благодаря промыванию солевым раствором уменьшается воспалительный процесс и отек слизистой, и в результате нормализуется дыхание через нос.

Как правильно промыть нос

Промывания солевым раствором делаются над раковиной или другой удобной емкостью.

Перед началом хорошо высморкайтесь.

Раствор набирается в шприц (без иглы), спринцовку, специальный флакон для промывания носа или флакон из-под капель.

Впрысните жидкость в одну ноздрю, наклонив голову вниз, она должна вытечь через другую.

Повторите несколько раз.

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