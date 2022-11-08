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Лікар розповіла, коли можна вперше проколоти вуха дівчинці: це важливо знати батькам

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Вівторок 08 листопада 2022 15:08
Лікар розповіла, коли можна вперше проколоти вуха дівчинці: це важливо знати батькам Чи можна проколювати вуха дитині (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Перше проколювання вух - важлива подія для дітей і батьків. Однак, якою б кваліфікованою не була процедура, завжди є ризик, що в дитини виникне запалення. Тому перед такою процедурою батькам варто дещо знати.

Про це повідомила сімейний лікар Анна Слинчук в Instagram.

Які ускладнення можуть виникнути

Якщо батьки все ж вирішили проколоти вуха дитині у малому віці, то варто знати про можливі ускладнення, які включають:

  • Кровотечу;
  • Контактну алергію;
  • Деформація вушної раковини, яка частіше зустрічається при вищих пірсингах вуха.

Вушна мочка є одним з найбільш поширених місць для гіпертрофічного рубцювання, або утворення келоїдного рубця.

Лікар каже, що травма проколотого вуха також є частим ускладненням, коли розриви коливаються від випадкового витягання сережки через мочку вуха до травми від падіння, контактного спорту або аварії в авто.

Коли рекомендовано робити

За словами фахівця, така процедура повинна проводитись лише за бажанням дитини, а не батьків. Це потрібно робити в спеціалізованих закладах, з дотриманням усіх норм стерильності та дитина повинна бути вакцинована повністю від правця та від гепатиту B (а це після 6 місяців).

Фахівець також радить використовувати золоті сережки, адже такі вироби можуть зменшити ймовірність алергічної реакції та запалення.

До основних ознак, які свідчать про інфекції у місцях пірсингу, входять:

  • жовті, гнійні виділення;
  • набряк;
  • почервоніння;
  • постійний біль та хворобливість;
  • свербіж та печіння.

Також важливо негайно відвести дитину до педіатра, якщо після проколювання вуха:

  • сережка не рухається;
  • застібка або сережка втиснена в шкіру;
  • дитина має лихоманку;
  • інфекція поширюється за місце проколювання (почервоніння);
  • в місці проколювання розпочалась інфекція.

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