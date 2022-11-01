Чи можна дітям давати дивитись мультики та як вони на них впливають

Бувають випадки, коли батьки дозволяють дітям дивитися мультики у дуже малому віці. Але так робити категорично не можна, адже швидке мелькання кадрів і гучний звук дуже негативно позначаються на нервовій системі і психіці дитини.

Про це повідомила дитячий невролог та педіатр Ірина Платонова в Instagram .

За словами лікаря, середній вік, коли діти починають дивитися мультики, розважальний контент та телевізор - 6 місяців.

"Дослідження показують, що до двох років діти не сприймають відеоконтенту (це мультики, відео, розважальні програми) і перегляд відео несе негативний характер", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, перегляд фільмів у такому ранньому віці негативно впливає на когнітивні функції, мовленнєвий та фізичний розвиток, розвиток уваги і логіки.

Зазначається, що телевізор, включений для фону, сприяє збільшенню екранного часу проведеного дитиною за переглядом відео. Також він знижує взаємодію і погіршує якість проведеного часу між батьками та дітьми.

В результаті батьки вимовляють менше слів до дітей, менше контактують з ними, малюки рідше грають в сюжетно-ролеві ігри та менше спілкуються і не вчаться розмовляти.

Чи шкідливі мультики для школярів

Перегляд відео для дітей дошкільного та шкільного віку має як негативний, так і позитивний вплив. Лікар каже, що погано, якщо дитина дивиться розважальний контент без змістового навантаження.

Важливо, що негативно на психіку дитини впливать відео насильницького характеру, фільми жахів та комп’ютерні ігри. Тому батьки повинні стежити за тим, що дитина дивиться.

Позитивний вплив мають розвиваючі програми, документальні фільми та відео уроки.

Однак, педіатр все-таки рекомендує батькам обмежити перебування дитини за екраном.