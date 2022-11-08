Врач рассказала, когда можно впервые проколоть уши девочке: это важно знать родителям

Первое прокалывание ушей - важное событие для детей и родителей. Однако, какой бы квалифицированной ни была процедура, всегда есть риск, что у ребенка возникнет воспаление. Поэтому перед такой процедурой родителям стоит кое-что знать.

Об этом сообщила семейный врач Анна Слинчук в Instagram .

Какие осложнения могут возникнуть

Если родители все же решили проколоть уши ребенку в малом возрасте, то следует знать о возможных осложнениях, которые включают:

Кровотечение;

Контактную аллергию;

Деформацию ушной раковины, чаще встречающаяся при высших пирсингах уха.

Ушная мочка является одним из наиболее распространенных мест для гипертрофического рубцевания или образования келоидного рубца.

Врач говорит, что травма проколотого уха также является частым осложнением, когда разрывы колеблются от случайного извлечения серьги через мочку уха до травмы от падения, контактного спорта или аварии в автомобиле.

Когда рекомендуется делать

По словам специалиста, такая процедура должна проводиться только по желанию ребенка, а не родителей. Это нужно делать в специализированных учреждениях, с соблюдением всех норм стерильности и ребенок должен быть вакцинирован полностью от столбняка и гепатита B (а это после 6 месяцев).

Специалист также советует использовать золотые серьги, ведь такие изделия могут снизить вероятность аллергической реакции и воспаления.

К основным признакам, свидетельствующим об инфекциях в местах пирсинга, входят:

желтые, гнойные выделения;

отек;

покраснение;

постоянная боль и болезненность;

зуд и жжение.

Также важно немедленно отвести ребенка к педиатру, если после прокалывания уха:

серьга не двигается;

застежка или серьга вдавлена в кожу;

ребенок имеет лихорадку;

инфекция распространяется на место прокалывания (покраснения);

в месте прокалывания началась инфекция.

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