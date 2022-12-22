Лікар розповіла, до яких наслідків можуть призвести суші: про це мало хто задумується

Зазвичай люди думають, що суші поживні та корисні. Однак, вони містять сиру рибу, яка може становити небезпеку для організму. Варто знати, як правильно її зберігати та готувати, щоб запобігти отруєнню.
Про це повідомила гастроентеролог Алла Курилець в Instagram.
Часто люди бояться їсти суші та роли, адже думають, що ними можна отруїтись. І це може статись через рибу, яка була вирощена в неправильних умовах. Вона своєю чергою містить паразитичні інфекції, які шкідливі для організму.
Лікар каже, що риба має бути приготовлена при температурі 60 градусів, тоді паразити гинуть через 30 секунд.
Якщо ви любитель слабосоленої риби, то попередньо її потрібно заморозити й просолити.
Також риба, яка штучно вирощена на кормах, є відносно безпечною. Однак, риба з відкритих прісних водоймищ, де її годують відходами, небезпечна. Категорично заборонено їсти ту, що не пройшла експертизу.
Важливо пам'ятати, що для деяких категорій людей риба повинна бути лише термічно оброблена, а саме:
Страх паразитів не привід відмовлятись від споживання риби, оскільки це легкозасвоюваний білок, що містить Омегу 3.
Жирна риба - сардина, анчоуси, оселедці, лосось, сьомга, горбуша - містить мінеральні корисні речовини: фосфор, кальцій, калій, натрій, магній, залізо, бром, йод. Це корисно для серцево-судинної системи, шкіри та для зниження холестерину.
Зокрема, при виборі риби, лікар радить звернути увагу на такі ознаки:
Найбільший ризик для здоров'я становить становить:
Найчистішою та безпечною рибою вважається - травоїдна з чистого океану.
До загальних симптомів отруєння рибою відносять:
Раніше лікар розповідав, з якого віку дітям можна давати суші.
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