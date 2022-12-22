Лікар розповіла, до яких наслідків можуть призвести суші: про це мало хто задумується

Яка небезпека у сушах

Часто люди бояться їсти суші та роли, адже думають, що ними можна отруїтись. І це може статись через рибу, яка була вирощена в неправильних умовах. Вона своєю чергою містить паразитичні інфекції, які шкідливі для організму.

Лікар каже, що риба має бути приготовлена при температурі 60 градусів, тоді паразити гинуть через 30 секунд.

Якщо ви любитель слабосоленої риби, то попередньо її потрібно заморозити й просолити.

Також риба, яка штучно вирощена на кормах, є відносно безпечною. Однак, риба з відкритих прісних водоймищ, де її годують відходами, небезпечна. Категорично заборонено їсти ту, що не пройшла експертизу.

Важливо пам'ятати, що для деяких категорій людей риба повинна бути лише термічно оброблена, а саме:

вагітним;

маленьким дітям;

старшим людям;

при ослабленому імунітеті (онкопатології, ВІЛ інфікованим).

Страх паразитів не привід відмовлятись від споживання риби, оскільки це легкозасвоюваний білок, що містить Омегу 3.

Жирна риба - сардина, анчоуси, оселедці, лосось, сьомга, горбуша - містить мінеральні корисні речовини: фосфор, кальцій, калій, натрій, магній, залізо, бром, йод. Це корисно для серцево-судинної системи, шкіри та для зниження холестерину.

Як вибрати безпечну рибу

Зокрема, при виборі риби, лікар радить звернути увагу на такі ознаки:

тушка має бути гладенькою, щільною, еластичною. При надавлені вм'ятина має бути і одразу відновитись;

зябра повинні бути червоного кольору;

очі не повинні бути мутні і сухі;

на животі не має бути жовтих ділянок;

має бути сертифікат, де вказано дату та місце вилову.

Найбільший ризик для здоров'я становить становить:

річкова риба: лящ, карась, короп;

лосось фермерський, морський лящ, анчоус, осетрина.

Найчистішою та безпечною рибою вважається - травоїдна з чистого океану.

До загальних симптомів отруєння рибою відносять: