Лікар розповів, з якого віку дітям можна давати суші: це важливо знати

Суші завоювали величезну популярність по всьому світу. Зазвичай люди із задоволенням ласують цим японським делікатесом в кафе, ресторанах і вдома. Часто діти теж хочуть спробувати таку страву, але не всім можна давати.

Чим небезпечні суші

У сушах є риба та морепродукти, які термічно необроблені. Важливо, що дітям до 5 років не можна давати свіжу рибу через дуже високий ризик небезпечних інфекцій. Мова йде про солону, слабосолену, в’ялену рибу та ікру.

Також лікар каже, що варто уникати сорти риби, які містять багато важких металів (акула, риба-меч, деякі сорти тунця).

До того ж при приготуванні рису для суш використовується заправка з цукром, сіллю та рисовим оцтом. Але потрібно пам’ятати, що ці продукти варто обмежувати для дітей до 1 року - сіль та 2 - цукор.

Окрім того, у сушах є алергени, такі як риба, морепродукти, кунжут, соєвий соус (соя) та вершковий сир.

У якому віці дитині можна давати суші

Домашні суші можна пропонувати дитині з 6-8 місяців. Все залежить від того, чи може дитина їсти такі шматочки. В них можна покласти звичайний рис та термічно оброблену рибку чи морепродукти, які дитина вже куштували.

Додати можна філадельфію чи інший не дуже солений вершковий сир та авокадо.

Готові куплені суші педіатр радить давати обережно діткам з року. Для початку можна спробувати суші без риби та морепродуктів. Або можна замовити суші з термічнообробленою рибою або морепродуктами (смажений лосось або креветка). Краще обирати суші без ікри.

Важливо замовляти лише в перевірених місцях, де продукти дійсно свіжі.

Батьки повинні знати, що соєвий соус до року точно не можна давати дитині.

"А краще до 3 років не давати. В соєвому соусі дуууже багато солі! З року можна додавати при приготуванні, десь 1-2 мл на страву. Але все ж, це не найкращий варіант для діток", - написав лікар.