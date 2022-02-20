Шеф-повар честно рассказал, как выбрать вкусные суши и не попасться на уловки ресторанов

Сегодня суши и роллы стали привычным блюдом для большинства наших семей. Многие заказывают суши на дом. Но как правильно выбрать суши, чтобы они точно были вкусными?

Об этом со Styler поделился шеф-повар и владелец премиум доставки суши Undersun .

Миф о "свежей" рыбе

Шеф-повар раскрыл секрет и развеял миф о том, что только в супер популярных доставках и сетях ресторанов свежая рыба.

Она везде практически одинакова, так как рыба (в частности, лосось) в Украину поступает по вторникам и далее закупается компаниями (если конечно сами не разводите рыбу и каждый день не ловите).

Единственная разница - это качество рыбы, которое компания закупает и в правильности хранения (к сожалению много компаний пытаются купить рыбу похуже, сэкономив себестоимость и больше заработать).

Как выбрать суши и не прогадать

Эксперт говорит, что самые привычные и популярные роллы - Филадельфия и Калифорния - чаще всего оптимальный выбор.

Такие роллы одинаковы практически везде. Разница лишь в сыре и икре (лучше брать тобико, так как масаго - это просто икра мойвы.

Также стоит обратить внимание на ценовую политику компании. Ведь все рестораны открываются, чтобы заработать. И ни один владелец не будет предлагать качественный продукт за смешные деньги.

Фото: undersun.com.ua

Чтобы не прогадать, можно взять стандартное соотношение цен по классическим роллам (например, Филадельфии). Все, что ниже цены примерно 150 грн за ролл (примерно 200-210 грамм) это:

некачественные продукты,

мало сыра и рыбы (самые дорогие ингредиенты в этой позиции),

вес, который не дотягивает до стандарта.

Цена - самое важное, на что следует обратить внимание

"Если же брать премиум сегмент, то по этому же роллу в среднем вес должен быть +300 грамм и можете быть уверены, что вы ощутите и рыбу и сыр, так как в таких компаниях лучше соблюдают правила", - рассказывает эксперт.

Еще один вариант, что бы не прогадать, это заказать суши сет, где разные позиции и вы сможете распробовать несколько видов роллов и понять, что вам больше нравится.

"Но, зная всю кухню изнутри, могу с уверенностью сказать, что выбирать все-таки стоит отталкиваясь от ценовой политики заведения. Чем ниже цены, тем хуже продукция. И это касается не только рыбы, но и риса (главный компонент), листов нори, рисовой заправки и конечно же сыра", - подытожил шеф-повар.