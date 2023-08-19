Лікар розповіла, які обстеження потрібно пройти дітям перед школою

Перед початком навчального року дитина має пройти профілактичний медогляд. Обстеження необхідні для своєчасного виявлення порушень здоров'я дитини та для визначення допустимих фізичних навантажень.

Про це повідомила дієтолог та сімейний лікар Юлія Коваль в Instagram .

Які обстеження необхідні

Перед 1 класом дитина повинна пройти таких лікарів:

офтальмолога

ортопеда-травматолога

хірурга

стоматолога

здати аналіз крові на гемоглобін

інших спеціалістів за показанням

Лікар каже, що у 7-10 років дитина повинна проходити щорічний медогляд у сімейного лікаря або педіатра. Інших спеціалістів лише за показаннями.

В 11 років обов'язковий огляд у:

сімейного лікаря

офтальмолога

ортопеда-травматолога

хірурга

стоматолога

аналіз крові на гемоглобін

Дітям в 12-13 років потрібно лише профілактичні обстеження та лабораторні аналізи за показаннями.

Зокрема, в 14-15 років проходять обстеження у сімейного лікаря та додатково їх повинен оглянути:

офтальмолог

стоматолог

дитячий гінеколог та ендокринолог

хірург

аналіз крові на гемоглобін

Які довідки необхідні

Перед школою потрібні лише 2 довідки: форма 086 та 063 (щеплення).

Лікар радить в щорічні лабораторні обстеження включати:

загальний аналіз крові

феритин

загальний білок

вітамін Д

"Краще чек-ап підібрати зі своїм лікарем, адже в залежності від скарг він може відрізнятися. Наприклад, якщо у дитини є зайва вага, то він розшириться: цукор крові, ліпідний обмін, профіль щитоподібної залози тощо", - йдеться у повідомленні.