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Врач рассказала, какие обследования нужно пройти детям перед школой

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Суббота 19 августа 2023 16:31
Врач рассказала, какие обследования нужно пройти детям перед школой Каких врачей необходимо пройти перед школой (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Юлия Коваль

Перед началом учебного года ребенок должен пройти профилактический медосмотр. Обследования необходимы для своевременного выявления нарушений здоровья ребенка и определения допустимых физических нагрузок.

Об этом сообщила диетолог и семейный врач Юлия Коваль в Instagram.

Какие обследования необходимы

Перед 1 классом ребенок должен пройти следующих врачей:

  • офтальмолога
  • ортопеда-травматолога
  • хирурга
  • стоматолога
  • сдать анализ крови на гемоглобин
  • других специалистов по показаниям

Врач говорит, что в 7-10 лет ребенок должен проходить ежегодный медосмотр у семейного врача или педиатра. Других специалистов только по показаниям.

В 11 лет обязателен осмотр в:

  • семейного врача
  • офтальмолога
  • ортопеда-травматолога
  • хирурга
  • стоматолога
  • анализ крови на гемоглобин

Детям в 12-13 лет требуются только профилактические обследования и лабораторные анализы по показаниям.

В частности, в 14-15 лет проходят обследование у семейного врача и дополнительно их должен осмотреть:

  • офтальмолог
  • стоматолог
  • детский гинеколог и эндокринолог
  • хирург
  • анализ крови на гемоглобин

Какие справки необходимы

Перед школой требуются только 2 справки: форма 086 и 063 (прививка).

Врач советует в ежегодные лабораторные обследования включать:

  • общий анализ крови
  • ферритин
  • общий белок
  • витамин Д

"Лучше чек-ап подобрать со своим врачом, ведь в зависимости от жалоб он может отличаться. Например, если у ребенка есть лишний вес, он расширится: сахар крови, липидный обмен, профиль щитовидной железы и т.д.", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, почему обучение начинается именно 1 сентября.

Также мы писали, как помочь ребенку настроить режим перед школой.

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