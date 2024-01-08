Врач рассказала, как лечить бородавки дома и какие из них исчезнут сами

Бородавки – это небольшие зернистые образования на коже, которые чаще всего возникают на пальцах или ладонях и стопах.

Как их лечить, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на врача Дарью Власенко в Instagram.

Какие бородавки исчезают сами

Обычные бородавки проходят сами без лечения, хотя это может занять год или два, и в течение этого времени могут появиться новые образования.

По статистике, 50% из них исчезают в течение года, а 70% исчезнут в среднем через 2 года.

Можно ждать, а можно и приступить к лечению-выбору за вами. Лечение может занять недели или месяцы.

Даже после лечения бородавки имеют тенденцию к рецидиву или могут распространяться.

Врач отметила, что есть 2 варианта лечения - домашние и медицинские методы.

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Детей не рекомендуется лечить на дому без консультации врача.

Домашние методы

Лечение в домашних условиях часто бывает эффективным при удалении обычных бородавок.

Если у вас нет ослабленной иммунной системы или диабета, попробуйте следующие методы:

Местные средства с кислотами (салициловая кислота). Безрецептурные средства для удаления бородавок, такие как салициловая кислота, доступны в виде пластыря, мази и жидкости.

При обычных бородавках ищите 17-процентный раствор салициловой кислоты. Эти продукты обычно используются ежедневно, часто в течение нескольких недель.

Для достижения наилучших результатов замочите бородавку в теплой воде несколько минут перед нанесением продукта. Нанесите вазелин или другой жирный крем на здоровую кожу вокруг бородавок.

Удалите омертвевшие участки кожи одноразовой пилой или пемзой между процедурами.

Заклейте бородавку пластырем на время исцеления.

Если ваша кожа становится очень раздраженной, уменьшите частоту использования этого метода для лечения бородавок.

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Если вы беременны, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать кислотный раствор

Для детей без консультации врача этот метод использовать не рекомендуется

Замораживание. Некоторые продукты с жидким азотом доступны без рецепта в виде жидкости или спрея.

Скотч. Заклейте бородавку скотчем на 6 дней. Затем замочите в воде и аккуратно удалите мертвые ткани пехзой или пилой