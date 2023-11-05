Дерматолог пояснила, чим небезпечна меланома

Наявність меланоми досить часто турбує людей, але іноді її присутність на тілі жодним чином не впливає на якість життя. А дехто навіть не підозрює про її існування, але потім це переростає у рак.

Про те, яку небезпеку для людини представляє меланома, як її розпізнати та що робити у разі небезпеки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар дерматолога Наталі Ільчук для блогу про здоров’я в Instagram та на YouTube "Здорова розмова".

Що таке меланома і як її розпізнати

Меланома - це новоутворення, що розвивається з пігментних клітин, які продукують меланін. Але далеко не завжди родимки та пігментні плями можуть призводити до раку.

За словами Наталі, потрібно раз на рік звертатися на профілактичну дерматоскопію, яка показана всім. Але якихось конкретних ознак для визначення меланоми не існує.

Але є таке правило для пацієнтів "ABCDE".

А - асиметрія

B - краї

С - колір

D - діаметр понад 6 міліметрів

E - різке зростання.

Ці ознаки зазвичай характеризують меланому не на перших стадіях. Тому для лікарів такий метод не є можливістю розпізнати меланому на ранніх стадіях.

Чим меланома небезпечна для людини (фото: Freepik)

"Краще ходити раз на рік на дерматоскопію, це зазвичай більш інформативно, коли ми дивимося спеціальним приладом, якщо це ручний, він збільшує вигляд на Х10, а якщо цифровий апарат, то це Х100-Х200. Є певні структурні ознаки, які дозволяють нам можливість запідозрити якесь злоякісне шкірне новоутворення на ранніх стадіях", - ділиться досвідом дерматолог.

Меланома це спадковість чи набуте явище

Дерматолог перелічила декілька факторів, які впливають на появу меланоми і додала, що спадковість грає роль і є чинником розвитку меланоми:

якщо більше 50-ти родимок на тілі, це вже є одним з обтяжливих факторів, що якась схильність до виникнення злоякісних новоутворень більша.

якщо у близьких родичів було якесь злоякісне новоутворення - це теж плюс схильності до виникнення меланоми.

якщо вже були якісь злоякісні новоутворення, наприклад, базаліома - це теж рак шкіри, то ризик виникнення меланоми більший.

Але є ще один фактор появи меланоми, і на щастя, на нього ми можемо впливати. Це ультрафіолет. Меланому може спровокувати тривале перебування на сонці, сонячні опіки.

За словами дерматолога, опіки у дитячому віці є найбільшим ризиком для прояву меланоми у дорослому віці.

Чим меланома небезпечна для людини (фото: Freepik)

Наскільки небезпечна меланома

"Меланома - це не найчастіший рак шкіри, який трапляється, але він є найзлоякіснішим, найнебезпечнішим, тому що меланома дає метастази в усі органи, в усі системи", - зазначила лікар.

Проте, якщо її виявляють на ранніх стадіях, то для лікування достатньо лише хірургічного втручання. Це називається "Melanoma In Situ". Тут достатньо вирізати її та відправити на дослідження, щоб спостерігати.

Але якщо меланому знаходять за правилом "ABCDE", коли вона вже досить клінічно видима - це означає, що глибина її росту всередину теж досить значна і вищий ризик метастазів. В такому випадку можуть бути застосовані різні види лікування, як хірургія, так і хіміотерапія.