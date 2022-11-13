Лікар розповіла, чому потрібно відмовитись від дитячої присипки

Змінюючи підгузник дитини, батьки автоматично використовують дитячу присипку. Вона приємно пахне і може зробити шкіру дитини більш гладкою. Звичка використовувати присипку вже стала традицією, що передається з покоління в покоління. Однак такий засіб не рекомендують використовувати лікарі.
Про це повідомила сімейний лікар Анна Слинчук в Instagram.
За словами лікаря, тальк небезпечний при вдиханні або ковтанні. Він може викликати проблеми з диханням, аспіраційну пневмонію або гранульому, тому Американська академія педіатрії застерігає бути обережними при використанні дитячої присипки для немовлят.
Однак, найкраще - це повністю відмовитися від неї, вибравши безпечні замінники.
Для того, щоб використовувати дитячу присипку більш безпечно, необхідно:
За словами сімейного лікаря, є думка що чим більше дитячої присипки використовується, тим сильніше її зв'язок з раком яєчників. Однак, використання тальку в ділянці статевих органів слабо пов’язане з раком яєчників.
Тому існує багато факторів ризику, які можуть вплинути на шанс жінки захворіти на рак яєчників, сюди входить:
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