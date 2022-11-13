Лікар розповіла, чому потрібно відмовитись від дитячої присипки

Яка небезпека

За словами лікаря, тальк небезпечний при вдиханні або ковтанні. Він може викликати проблеми з диханням, аспіраційну пневмонію або гранульому, тому Американська академія педіатрії застерігає бути обережними при використанні дитячої присипки для немовлят.

Однак, найкраще - це повністю відмовитися від неї, вибравши безпечні замінники.

Для того, щоб використовувати дитячу присипку більш безпечно, необхідно:

Не накладати дитячу присипку безпосередньо на статеві органи. Замість цього обережно поплескайте легким шаром шкіру навколо статевих органів та ніг;

Уникайте потрапляння дитячої присипки в очі дитини;

Тримайте присипку якомога далі від обличчя дитини. Це може допомогти уникнути можливого вдихання;

Зберігайте в недоступному для дітей місці;

Не струшуйте присипку безпосередньо на дитину. Потрусіть порошок на тканину, а потім використовуйте тканину, щоб обережно покласти порошок на шкіру;

Безпечніше використовувати присипку з кукурудзяного крохмалю;

Щоб уникнути вологих підгузників, слід часто міняти підгузник дитини. Після очищення підгузника дайте йому висохнути природним шляхом замість того, щоб наносити занадто багато дитячої присипки.

Які хвороби можуть виникнути

За словами сімейного лікаря, є думка що чим більше дитячої присипки використовується, тим сильніше її зв'язок з раком яєчників. Однак, використання тальку в ділянці статевих органів слабо пов’язане з раком яєчників.

Тому існує багато факторів ризику, які можуть вплинути на шанс жінки захворіти на рак яєчників, сюди входить:

старший вік;

успадковані мутації генів (BRCA 1 та BRCA2);

анамнез сім'ї;

тривале застосування гормональної терапії.

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