Врач рассказала, почему нужно отказаться от детской присыпки

Меняя подгузник ребенка, родители автоматически использовать детскую присыпку. Она приятно пахнет и может сделать кожу ребенка более гладкой. Привычка использовать присыпку уже стала традицией, передающейся из поколения в поколение. Однако такое средство не рекомендуют использовать врачи.
Об этом сообщила семейный врач Анна Слинчук в Instagram.
По словам врача, тальк опасен при вдыхании или глотании. Он может вызвать проблемы с дыханием, аспирационную пневмонию или гранулему, поэтому Американская академия педиатрии предостерегает быть осторожным при использовании детской присыпки для младенцев.
Однако, лучше всего - это полностью отказаться от нее, выбрав безопасные заменители.
Для того чтобы использовать детскую присыпку более безопасно, необходимо:
По словам семейного врача, есть мнение, что чем больше детской присыпки используется, тем сильнее ее связь с раком яичников. Однако использование талька в области половых органов слабо связано с раком яичников.
Поэтому существует много факторов риска, которые могут повлиять на шанс женщины заболеть раком яичников, сюда входит:
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