Скільки часу в день дітям можна користуватись гаджетами: це важливо знати батькам

Усе частіше діти дошкільного і молодшого шкільного віку активно користуються ґаджетами - смартфонами, планшетами та комп’ютерами. Однак, чим довше дитина сидить перед монітором чи телевізором, тим більша ймовірність, що погіршиться зір.

Про це розповіла педіатр Наталія Склярчук в Instagram .

Зараз кожна людина не уявляє свого життя без смартфонів, планшетів, ноутбуків, телевізорів та інших гаджетів. Також зазвичай діти одразу після народження знайомляться з "цифровим світом".

Скільки часу дитина може користуватись телефоном

За словами лікаря, Американська академія педіатрії рекомендує обмежити кількість часу, що проводять діти перед екранами:

до 18 місяців - повністю обмежити;

18 - 24 місяців - 30-40 хв в день (крім відеодзвінків з родичами);

2-5 років - 1 год в день/до 3 годин на вихідні.

Однак, у ВООЗ рекомендують батькам:

до 2 років - заборонити екранний час ;

2- 5 років - до 1 год в день.

Педіатр каже, що встановити обмеження за часом недостатньо, важливо обирати якісні ігри та передачі для своєї дитини: інтерактивні та різні навчальні програми.

"Просто віддати телефон, щоб дитина відстала - не несе ніякої користі для неї. У 2 роки користуватися ютубом і перемикати мультики - не є ознакою розумових здібностей дитини, не є характеристикою вундеркінда, а всі мами так люблять цим похизуватися", - каже лікар.

Варто знати, що занадто багато екранного часу може призвести до проблем зі

сном, навчанням, вагою та погіршенням самопочуття.