Лікар розповіла, чим можна легко замінити окуляри для зору

Не усім людям подобається носити окуляри для зору, навіть за призначенням лікаря. Однак, зараз є багато варіантів, якими можна легко замінити окуляри.
Про це повідомила офтальмолог Тетяна Баран в Instagram.
М‘які контактні лінзи
Вони будуть ідеальним варіантом для тих, хто:
Нічні лінзи (ортокератологічні)
Лікар каже, що їх краще використовувати:
Лазерна корекція зору
За словами офтальмолога, це найкращий варіант, коли не має протипоказів.
Рефракційна заміна кришталиків
Така процедура має свої плюси та мінуси. Однак, це найкращий варіант при порушеннях рефракції високого ступеня.
Існує міф, що окуляри можуть ще більше погіршувати зір. Однак, це не так і такого просто не може бути.
Лікар каже, якщо є міопія, астигматизм чи гіперметропія, то оптична система ока має певні зміни, що не дає картинці сфокусуватись на сітківці, як це в нормі повинно бути. Окуляри лише допомагають перенести цю картинку на сітківку ока.
Важливо пам'ятати, що в правильно підібраних окулярах людина буде бачити максимально можливий рядок без дискомфорту.
До того ж очі в окулярах не "лінуються", а навпаки без корекції вони не працюють та не отримують зорової інформації, яка повинна бути в нормі Тому з часом вони дійсно починають "лінуватися" і в дітей може розвиватись амбліопія (ліниве око). З часом ні окуляри, ні контакті лінзи та навіть лазерна корекція не дадуть 100% результату.
Раніше ми повідомляли, чи погіршиться зір, якщо читати при поганому світлі.
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