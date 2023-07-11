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Врач рассказала, чем можно легко заменить очки для зрения

Чем заменить очки для зрения (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не всем людям нравится носить очки для зрения, даже по назначению врача. Однако сейчас есть много вариантов, которыми можно легко заменить очки.

Об этом сообщила офтальмолог Татьяна Баран в Instagram.

Какими вариантами можно воспользоваться

Мягкие контактные линзы

Они будут идеальным вариантом для тех, кто:

  • имеет миопию или астигматизм средней, высокой степени
  • имеет разницу между глазами больше, чем 1 диоптрия
  • тем, кто занимается спортом
  • детям
  • имеет противопоказание к лазерной коррекции
  • тем, кто пересек отметку 40 лет, и необходима коррекция

Ночные линзы (ортокератологические)

Врач говорит, что их лучше использовать:

  • детям - они подходят, для тех, кто занимается спортом, или стесняется носить очки, или когда есть прогрессирование миопии
  • людям, занимающимся экстремальным видом деятельности
  • тем, кто занимается спортом (плавание, бокс)

Лазерная коррекция зрения

По словам офтальмолога, это лучший вариант, когда нет противопоказаний.

Рефракционная замена хрусталиков

Такая процедура имеет свои достоинства и минусы. Однако это наилучший вариант при нарушениях рефракции высокой степени.

Действительно ли очки могут портить зрение

Существует миф, что очки могут еще больше усугублять зрение. Однако это не так и такого просто не может быть.

Врач говорит, что если есть миопия, астигматизм или гиперметропия, то оптическая система глаза имеет определенные изменения, что не дает картинке сфокусироваться на сетчатке, как это в норме должно быть. Очки только помогают перенести эту картинку на сетчатку глаза.

Важно помнить, что в правильно подобранных очках человек будет видеть максимально возможную строчку без дискомфорта.

К тому же глаза в очках не "ленятся", а наоборот без коррекции они не работают и не получают зрительную информацию, которая должна быть в норме. Поэтому со временем они действительно начинают "лениться" и у детей может развиваться амблиопия (ленивый глаз). Со временем ни очки, ни контакты линзы и даже лазерная коррекция не дадут 100% результата.

Ранее мы сообщали, ухудшится ли зрение, если читать при плохом свете.

Также мы писали, как легко избавиться от царапин на линзах очков.

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