Лікар розповіла, чим можна легко замінити окуляри для зору

Не усім людям подобається носити окуляри для зору, навіть за призначенням лікаря. Однак, зараз є багато варіантів, якими можна легко замінити окуляри.

Про це повідомила офтальмолог Тетяна Баран в Instagram .

Якими варіантами можна скористатись

М‘які контактні лінзи

Вони будуть ідеальним варіантом для тих, хто:

має міопію чи астигматизм середнього, високого ступеня

має різницю між очима більше, як 1 діоптрія

тим, хто займається спортом

дітям

має протипоказ до лазерної корекції

тим, хто перетнув позначку 40 років, і необхідна корекція

Нічні лінзи (ортокератологічні)

Лікар каже, що їх краще використовувати:

дітям - вони підходять, для тих, які займаються спортом, або соромляться носити окуляри, чи коли є прогресування міопії

людям, котрі займаються екстремальним видом діяльності

тим, хто займається спортом (плавання, бокс)

Лазерна корекція зору

За словами офтальмолога, це найкращий варіант, коли не має протипоказів.

Рефракційна заміна кришталиків

Така процедура має свої плюси та мінуси. Однак, це найкращий варіант при порушеннях рефракції високого ступеня.

Чи справді окуляри можуть псувати зір

Існує міф, що окуляри можуть ще більше погіршувати зір. Однак, це не так і такого просто не може бути.

Лікар каже, якщо є міопія, астигматизм чи гіперметропія, то оптична система ока має певні зміни, що не дає картинці сфокусуватись на сітківці, як це в нормі повинно бути. Окуляри лише допомагають перенести цю картинку на сітківку ока.

Важливо пам'ятати, що в правильно підібраних окулярах людина буде бачити максимально можливий рядок без дискомфорту.

До того ж очі в окулярах не "лінуються", а навпаки без корекції вони не працюють та не отримують зорової інформації, яка повинна бути в нормі Тому з часом вони дійсно починають "лінуватися" і в дітей може розвиватись амбліопія (ліниве око). З часом ні окуляри, ні контакті лінзи та навіть лазерна корекція не дадуть 100% результату.