Врач рассказала, чем можно легко заменить очки для зрения

Не всем людям нравится носить очки для зрения, даже по назначению врача. Однако сейчас есть много вариантов, которыми можно легко заменить очки.

Какими вариантами можно воспользоваться

Мягкие контактные линзы

Они будут идеальным вариантом для тех, кто:

имеет миопию или астигматизм средней, высокой степени

имеет разницу между глазами больше, чем 1 диоптрия

тем, кто занимается спортом

детям

имеет противопоказание к лазерной коррекции

тем, кто пересек отметку 40 лет, и необходима коррекция

Ночные линзы (ортокератологические)

Врач говорит, что их лучше использовать:

детям - они подходят, для тех, кто занимается спортом, или стесняется носить очки, или когда есть прогрессирование миопии

людям, занимающимся экстремальным видом деятельности

тем, кто занимается спортом (плавание, бокс)

Лазерная коррекция зрения

По словам офтальмолога, это лучший вариант, когда нет противопоказаний.

Рефракционная замена хрусталиков

Такая процедура имеет свои достоинства и минусы. Однако это наилучший вариант при нарушениях рефракции высокой степени.

Действительно ли очки могут портить зрение

Существует миф, что очки могут еще больше усугублять зрение. Однако это не так и такого просто не может быть.

Врач говорит, что если есть миопия, астигматизм или гиперметропия, то оптическая система глаза имеет определенные изменения, что не дает картинке сфокусироваться на сетчатке, как это в норме должно быть. Очки только помогают перенести эту картинку на сетчатку глаза.

Важно помнить, что в правильно подобранных очках человек будет видеть максимально возможную строчку без дискомфорта.

К тому же глаза в очках не "ленятся", а наоборот без коррекции они не работают и не получают зрительную информацию, которая должна быть в норме. Поэтому со временем они действительно начинают "лениться" и у детей может развиваться амблиопия (ленивый глаз). Со временем ни очки, ни контакты линзы и даже лазерная коррекция не дадут 100% результата.