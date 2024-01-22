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Лікар розповіла, чи запізно в січні щепитися від грипу

Фото: Чи можна робити щеплення від грипу в січні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Грип в Україні наразі лютує та щодня фіксуються нові випадки захворювання. Багатьох хвилює питання, чи не пізно, зараз - у січні щепитися від інфекції?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.

Чи можна зараз щепитися від грипу

Так, зараз не пізно вакцинуватись від грипу, пік захворюваності на грип ще не почався і ви маєте час, щоб виробити імунітет - через 2-3 тижні після вакцинаціі ви отримуєте повноцінний захист.

Вакцина майже на 100% захищає від небезпечних ускладнень грипу; якщо вакцинована людина все ж таки захворіє-то переноситься хвороба легше/швидше настає одужання/мінімізуються ризики ускладень - отиту, пневмонії.

Інактивовані вакцини для профілактики грипу можна застосовувати протягом усього періоду вагітності. Також вакцину можна застосовувати годуючим мамам.

Схема вакцинаціі

Дорослі :одна доза 0,5 мл.

Діти віком від 6 місяців до 17 років: одна доза 0,5 мл.

Дітям віком до 9 років, які раніше не вакцинувалися, другу дозу вакцини 0,5 мл потрібно ввести після першої з інтервалом щонайменше 4 тижні.

Вакцина дозволена дітям віком від 6 місяців.

Також вакцину можна вводити з іншими препаратами в один день, напр.вакцинація від гепатиту В або ревакцинація АКДП, пневмококовими, менінгококовими вакцинами.

Також ми розказували про тактику дій при грипі, аби не померти через 5 днів.

Як ми раніше писали, Голубовська назвала небезпеку Омікрону для українців.

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