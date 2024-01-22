RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач рассказала, поздно ли в январе прививаться от гриппа

Фото: Можно ли делать прививку от гриппа в январе (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Грипп в Украине свирепствует и ежедневно фиксируются новые случаи заболевания. Многих волнует вопрос, не поздно ли, сейчас - в январе прививаться от инфекции?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram педиатра Дарьи Власенко.

Можно ли сейчас прививаться от гриппа

Да, сейчас не поздно вакцинироваться от гриппа, пик заболеваемости гриппом еще не начался и у вас есть время, чтобы выработать иммунитет - через 2-3 недели после вакцинации вы получаете полноценную защиту.

Вакцина почти на 100% защищает от опасных осложнений гриппа; если вакцинированный человек все же заболеет-то переносится болезнь легче/быстрее наступает выздоровление/минимизируются риски осложнений – отита, пневмонии.

Инактивированные вакцины для профилактики гриппа можно использовать на протяжении всего периода беременности. Также вакцину можно применять кормящим мамам.

Схема вакцинации

Взрослые: одна доза 0,5 мл.

Дети от 6 месяцев до 17 лет: одна доза 0,5 мл.

Детям до 9 лет, которые ранее не вакцинировались, вторую дозу вакцины 0,5 мл нужно ввести после первой с интервалом не менее 4 недель.

Вакцина разрешена детям от 6 месяцев.

Также вакцину можно вводить с другими препаратами в один день, например вакцинация от гепатита В или ревакцинация АКДП, пневмококовыми, менингококковыми вакцинами.

Также мы рассказывали о тактике действий при гриппе, чтобы не умереть через 5 дней.

Как мы писали ранее, Голубовская назвала опасность Омикрона для украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинаГрипп