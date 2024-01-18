Тактика дій при грипі, аби не померти через 5 днів

В усіх регіонах України спостерігається перевищення епідпорогу захворюваності на грип. Ця "болячка" дуже небезпечна.

Як потрібно діяти, аби перенести гостру вірусну інфекційну хворобу без ускладнених наслідків, розповіла в інтерв’ю РБК-Україна інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

Чим небезпечний грип

За словами Голубовської, грип небезпечний тим, що спричиняє незворотні зміни в легенях уже на третій день від початку захворювання.

"Хворій на грип людині навряд чи навіть спадає на думку, що через 5 днів вона може померти", - говорить вона.

Що робити, якщо захворів на грип

Тактика дій при захворюванні наступна.

Якщо підвищується температура тіла і є респіраторні прояви, особливо відчуття саднення за грудиною (там, де розташована трахея - грип уражає в основному трахею), треба прийняти протигрипозний препарат одразу ж, а вже потім розбиратися з діагнозом. Тільки так можна виграти час.

Слід уважно стежити за самопочуттям і "бити в усі дзвони", якщо з кожним днем ставатиме хоч трохи, але гірше.

Як можна і не можна лікувати грип

Є визначені противірусні засоби (озельтамівір, занамівір), які лікар може призначити для лікування грипу. Вони сприяють одужанню та запобігають розвитку серйозних ускладнень.

Не приймайте антибіотики при грипі, вони не діють проти вірусів!

Чи можна вакцинуватися в розпал епідсезону?

Вакцинуватися від грипу можна протягом усього епідсезону.

Проте зараз після щеплення на якийсь час треба ізолюватися. Адже вакцинація - це втручання, яке впливає на імунітет.

Де можна вакцинуватися від грипу та яка ціна

В Україні щеплення від грипу не входить обов'язкових вакцин, тому не є безкоштовним. Тож вакцинуватися можна у приватній клініці або купити вакцину та домовитися з вашим сімейним лікарем та щепитися в поліклініці.

В Україні від грипу доступні дві вакцини проти грипу, які пройшли державний контроль відповідності показникам якості та продаються в аптеках. Це препарат французького виробництва ("Ваксігрип", виробник Sanofi) та корейського виробництва ("Джи Сі Флу", Biotech). Обидві вакцини захищають від чотирьох штамів грипу, які циркулюють в цьоме епідсезоні.

До прикладу, у "Добробуті", одній з найбільших і найдорожчих мереж приватних клінік, щепитися "Ваксігрипом" коштує 1230 грн: 500 грн сама вакцина і 730 грн - за огляд лікаря перед процедурою. У клініці "Смартмедікал" щеплення та огляд обійдеться у 850 гривень ("Ваксігрип") та 690 гривень "Джи Сі Флу".

Якщо говорити про покупку вакцин в аптеці, то їх вартість різниться, залежності від мережі. "Ваксігрип" можна придбати за 480-510 грн, корейська вакцина - від 360 грн. Але "Джи Сі Флу" "вполювати" в аптеці - майже нереально.

Перші симптоми грипу