ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голубовська назвала основну небезпеку Омікрону для українців

Четвер 18 січня 2024 10:45
UA EN RU
Голубовська назвала основну небезпеку Омікрону для українців Чим небезпечний Омікрон (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко, Ірина Сандул

У світі та Україні зростає кількість випадків захворювань на COVID-19. І хоч летальних випадків не так багато, як, наприклад, три роки тому, але порівняно новий штам Омікрон все ж несе серйозну небезпеку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала відома інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

"Омікрон має особливість - він призводить до загострень хронічних захворювань, причому навіть тих, про які людина може взагалі не знати", - розповіла інфекціоніст.

За словами Голубовської, на сьогодні циркулюють багато різних субваріантів Омікрона, серед яких Кракен, Пірола та інші. Однак "зациклюватися на назвах" не варто, бо "між ними особливої різниці немає".

"Ці субваріанти можуть відрізнятися за певними епідеміологічними характеристиками, наприклад легше передаватися від людини до людини, але спричиняють однакові форми захворювання", - пояснює вона.

Лікар підкреслює: "треба стежити тільки за тим, чи не з'явився у світі якийсь новий штам SARS-CoV-2, який викликає занепокоєння".

"Останній такий штам на сьогодні - це Омікрон і до 20 його субваріантів. До цього був Дельта, ще раніше - британський варіант (Альфа). І якщо немає нового штаму, який би викликав занепокоєння, не варто хвилюватися", - резюмувала вона

Раніше ми вже розповідали, хто з українців повинен зробити бустерне щеплення від COVID-19.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що українцям підказали, як оформити лікарняний, не ходячи до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Ольга Голубовская Омикрон