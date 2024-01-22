Лікар розповіла, чи запізно в січні щепитися від грипу
Грип в Україні наразі лютує та щодня фіксуються нові випадки захворювання. Багатьох хвилює питання, чи не пізно, зараз - у січні щепитися від інфекції?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.
Чи можна зараз щепитися від грипу
Так, зараз не пізно вакцинуватись від грипу, пік захворюваності на грип ще не почався і ви маєте час, щоб виробити імунітет - через 2-3 тижні після вакцинаціі ви отримуєте повноцінний захист.
Вакцина майже на 100% захищає від небезпечних ускладнень грипу; якщо вакцинована людина все ж таки захворіє-то переноситься хвороба легше/швидше настає одужання/мінімізуються ризики ускладень - отиту, пневмонії.
Інактивовані вакцини для профілактики грипу можна застосовувати протягом усього періоду вагітності. Також вакцину можна застосовувати годуючим мамам.
Схема вакцинаціі
Дорослі :одна доза 0,5 мл.
Діти віком від 6 місяців до 17 років: одна доза 0,5 мл.
Дітям віком до 9 років, які раніше не вакцинувалися, другу дозу вакцини 0,5 мл потрібно ввести після першої з інтервалом щонайменше 4 тижні.
Вакцина дозволена дітям віком від 6 місяців.
Також вакцину можна вводити з іншими препаратами в один день, напр.вакцинація від гепатиту В або ревакцинація АКДП, пневмококовими, менінгококовими вакцинами.
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