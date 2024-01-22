Врач рассказала, поздно ли в январе прививаться от гриппа

Грипп в Украине свирепствует и ежедневно фиксируются новые случаи заболевания. Многих волнует вопрос, не поздно ли, сейчас - в январе прививаться от инфекции?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram педиатра Дарьи Власенко.

Можно ли сейчас прививаться от гриппа

Да, сейчас не поздно вакцинироваться от гриппа, пик заболеваемости гриппом еще не начался и у вас есть время, чтобы выработать иммунитет - через 2-3 недели после вакцинации вы получаете полноценную защиту.

Вакцина почти на 100% защищает от опасных осложнений гриппа; если вакцинированный человек все же заболеет-то переносится болезнь легче/быстрее наступает выздоровление/минимизируются риски осложнений – отита, пневмонии.

Инактивированные вакцины для профилактики гриппа можно использовать на протяжении всего периода беременности. Также вакцину можно применять кормящим мамам.

Схема вакцинации

Взрослые: одна доза 0,5 мл.

Дети от 6 месяцев до 17 лет: одна доза 0,5 мл.

Детям до 9 лет, которые ранее не вакцинировались, вторую дозу вакцины 0,5 мл нужно ввести после первой с интервалом не менее 4 недель.

Вакцина разрешена детям от 6 месяцев.

Также вакцину можно вводить с другими препаратами в один день, например вакцинация от гепатита В или ревакцинация АКДП, пневмококовыми, менингококковыми вакцинами.