Лікар розповіла, чи шкідливі енергетики та кому заборонено їх пити
Енергетичні напої набирають великої популярності, їх види і сорти все більше і більше переповнюють полиці магазинів. Однак, вони погано впливать на організм людини.
Про це розповіла дитячий кардіолог, лікар УЗД Тетяна Бульба в Instagram.
Відсутність повноцінного відпочинку та шалений ритм сучасного життя - причина, через яку люди обирають енергетики
Однак, часто підлітки п’ють їх, можливо, для того, щоб не відрізнятися від своїх товаришів.
Чи небезпечні енергетики
Основне завдання енергетику - якомога швидше прибрати почуття втоми, примусити мозок та тіло працювати в інтенсивному режимі.
У склад такого напою додають кофеїн, гуарана, таурин, L-карнітин, женьшень, вітамін В, мелатонін та глюкуронолактон. Ці речовини не є шкідливими, але їх сукупність та дозування в напої несуть загрозу.
Наприклад, доза кофеїну в баночці енергетику складає 5-7 чашок кави, вітамін В перевищує денну потребу на 300-1500%, а таурину більше, ніж у 2 рази.
Тому такий склад приводить до того, що надниркова залоза виділяє забагато адреналіну, а це дуже виснажує організм.
"Якщо коротко, схема така: людина випиває енергетик - це швидко стимулює серцево-судинну, нервову та ендокринну систему і дає почуття бадьорості - за 1,5-2 години ефект зникає", - каже лікар.
За словами фахівця, після цього настає дуже сильне виснаження і з‘являється сонливість, сильний голод та втрата сил.
Загалом такий напій не додає сил, а просто швидко витягує з організму ресурси, яких повинно було вистачити на добу (а може й більше), і "вмикає" їх на короткий час. Коли його дія закінчується, організму немає звідки брати сили, бо вони вже всі витрачені.
Важливо пам'ятати, що регулярне і неконтрольоване вживання енергетиків може призвести до летального випадку. Якщо говорити про дитячий вік, небезпечним є навіть одноразовий прийом напою
Енергетики не можна пити при:
- серцево-судинних захворюваннях;
- ендокринних патологіях;
- захворюваннях нервової системи;
- хворобах ШКТ.
Категорично протипоказано пити енергетики:
- дітям та підліткам;
- вагітним та годуючим;
- літнім людям.
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