Врач рассказала, вредны ли энергетики и кому запрещено их пить

Энергетические напитки набирают большую популярность, их виды и сорта все больше и больше переполняют полки магазинов. Однако они плохо влияют на организм человека.

Об этом рассказала детский кардиолог, врач УЗИ Татьяна Бульба в Instagram .

Отсутствие полноценного отдыха и безумный ритм современной жизни - причина, по которой люди выбирают энергетики

Однако часто подростки пьют их, возможно, для того, чтобы не отличаться от своих товарищей.

Опасны ли энергетики

Основная задача энергетику - как можно скорее убрать чувство усталости, заставить мозг и тело работать в интенсивном режиме.

В состав такого напитка добавляют кофеин, гуарана, таурин, L-карнитин, женьшень, витамин В, мелатонин и глюкуронолактон. Эти вещества не вредны, но их совокупность и дозировка в напитке несут угрозу.

К примеру, доза кофеина в баночке энергетику составляет 5-7 чашек кофе, витамин В превышает дневную потребность на 300-1500%, а таурина больше, чем в 2 раза.

Поэтому такой состав приводит к тому, что надпочечник выделяет слишком много адреналина, а это очень истощает организм.

"Если коротко, схема такова: человек выпивает энергетик - это быстро стимулирует сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную систему и дает чувство бодрости - за 1,5-2 часа эффект исчезает", - говорит врач.

По словам специалиста, после этого наступает очень сильное истощение и появляется сонливость, сильный голод и утрата сил.

В общем, такой напиток не придает сил, а просто быстро извлекает из организма ресурсы, которых должно было хватить на сутки (а может и больше), и "включает" их на короткое время. Когда его действие заканчивается, организму нет откуда брать силы, потому что они уже все потрачены.

Важно помнить, что регулярное и неконтролируемое употребление энергетиков может привести к летальному случаю. Если говорить о детском возрасте, опасен даже одноразовый прием напитка

Энергетики нельзя пить при:

сердечно-сосудистых заболеваниях;

эндокринных патологиях;

заболеваниях нервной системы;

болезнях ЖКТ.

Категорически противопоказано пить энергетики:

детям и подросткам;

беременным и кормящим;

пожилым людям.

⠀