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Действительно ли это вредно? Врач раскрыла всю правду про вейпы и "электронки"

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 13:15
Действительно ли это вредно? Врач раскрыла всю правду про вейпы и "электронки" Фото: Чем опасно курение вейпов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Многие думают, что вейпы или одноразовые электронные сигареты - это совсем невредно. Но это совершенно не так.

Об опасности этих устройств рассказала доктор-патологоанатом из Львова Виктория Пьец.

Чем опасны вейпы и "электронки"

Все эти устройства содержат никотин – вещество, негативно влияющее на нервную, сердечно-сосудистую, половую и эндокринную систему. Способствует возникновению склероза сосудов (как следствие инфаркты, инсульты), влияет на репродуктивную функцию (снижается активность сперматозоидов).

Аэрозоль из этих устройств содержит пропиленгликоль и глицерин, при нагревании первый может превратиться в пропиленоксид, являющийся канцерогеном (вызывающий рак).

Ароматизаторы – диацетил и ацетилпропионил – токсичные химические соединения. Диацетил придает вкус. Опасность его заключается в замещении альвеол легочной ткани на соединительную ткань.

Акролеин - соединение, которое может образовываться при нагревании глицерина, и спровоцировать хронические заболевания легких.

Вейпы могут вызвать кариес и проблемы с десной, потому что устройство не является стерильным и еще и им могут пользоваться несколько человек, бактерии путешествуют и оседают на деснах.

Взрывоопасность. Устройства могут взрываться из-за некачественных материалов.

Кому вейпить строго нельзя?

  • Желательно всем, но особенно:
  • Беременным женщинам
  • Несовершеннолетним
  • Людям с сердечно–сосудистыми заболеваниями

Напомним, что курить электронные сигареты в Украине теперь запрещено в некоторых местах.

Кстати, ранее мы писали, что в Украине запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

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