Действительно ли это вредно? Врач раскрыла всю правду про вейпы и "электронки"
Многие думают, что вейпы или одноразовые электронные сигареты - это совсем невредно. Но это совершенно не так.
Об опасности этих устройств рассказала доктор-патологоанатом из Львова Виктория Пьец.
Чем опасны вейпы и "электронки"
Все эти устройства содержат никотин – вещество, негативно влияющее на нервную, сердечно-сосудистую, половую и эндокринную систему. Способствует возникновению склероза сосудов (как следствие инфаркты, инсульты), влияет на репродуктивную функцию (снижается активность сперматозоидов).
Аэрозоль из этих устройств содержит пропиленгликоль и глицерин, при нагревании первый может превратиться в пропиленоксид, являющийся канцерогеном (вызывающий рак).
Ароматизаторы – диацетил и ацетилпропионил – токсичные химические соединения. Диацетил придает вкус. Опасность его заключается в замещении альвеол легочной ткани на соединительную ткань.
Акролеин - соединение, которое может образовываться при нагревании глицерина, и спровоцировать хронические заболевания легких.
Вейпы могут вызвать кариес и проблемы с десной, потому что устройство не является стерильным и еще и им могут пользоваться несколько человек, бактерии путешествуют и оседают на деснах.
Взрывоопасность. Устройства могут взрываться из-за некачественных материалов.
Кому вейпить строго нельзя?
- Желательно всем, но особенно:
- Беременным женщинам
- Несовершеннолетним
- Людям с сердечно–сосудистыми заболеваниями
Напомним, что курить электронные сигареты в Украине теперь запрещено в некоторых местах.
Кстати, ранее мы писали, что в Украине запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним.