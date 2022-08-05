Действительно ли это вредно? Врач раскрыла всю правду про вейпы и "электронки"

Многие думают, что вейпы или одноразовые электронные сигареты - это совсем невредно. Но это совершенно не так.

Об опасности этих устройств рассказала доктор-патологоанатом из Львова Виктория Пьец.

Чем опасны вейпы и "электронки"

Все эти устройства содержат никотин – вещество, негативно влияющее на нервную, сердечно-сосудистую, половую и эндокринную систему. Способствует возникновению склероза сосудов (как следствие инфаркты, инсульты), влияет на репродуктивную функцию (снижается активность сперматозоидов).

Аэрозоль из этих устройств содержит пропиленгликоль и глицерин, при нагревании первый может превратиться в пропиленоксид, являющийся канцерогеном (вызывающий рак).

Ароматизаторы – диацетил и ацетилпропионил – токсичные химические соединения. Диацетил придает вкус. Опасность его заключается в замещении альвеол легочной ткани на соединительную ткань.

Акролеин - соединение, которое может образовываться при нагревании глицерина, и спровоцировать хронические заболевания легких.

Вейпы могут вызвать кариес и проблемы с десной, потому что устройство не является стерильным и еще и им могут пользоваться несколько человек, бактерии путешествуют и оседают на деснах.

Взрывоопасность. Устройства могут взрываться из-за некачественных материалов.

Кому вейпить строго нельзя?