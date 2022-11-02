Лікар розповіла, чи можна вагітним лікувати зуби та колоти анестезію

За словами лікаря, лікувати зуби під час вагітності цілком безпечно та навіть рекомендовано це робити.

"Ідеально, якщо жінка полікує всі зуби перед вагітністю (прегравідарна підготовка) і тому стоматолог є серед лікарів, які обов’язково мають оглянути жінку", - йдеться у повідомленні.

Однак, під час вагітності відбуваються гормональні зміни в організмі й найчастіше при цьому страждають ясна. Лікар каже, якщо на зубах є наліт, то розвивається гінгівіт вагітних.

Стоматолог каже, що важливо, щоб вагітна зробила професійну гігієну, адже жодна паста та щітка не допоможуть. Загалом це безболісна процедура і робити її можна та треба на будь-якому етапі вагітності.

Чи можна колоти знеболююче

Лікувати зуби вагітним з анестезією можна. Шкоди від цього ніякої не буде. Поганим буде, якщо довго терпіти зубний біль.

"Анестетик з адреналіном (лідокаїн, мепівакаїн, бупівакаїн). Ризик буде,якщо ви терпите біль, адже тоді виділяється кортизол - негативний вплив на дитя + до цього тривалий прийом ліків протипоказаний. Також інфекція з зуба небезпечна", - каже стоматолог.

Рентген робити також можна з використання свинцевого фартуха на животик і можна на щитовидну залозу. Це безпечно для жінки та малюка.

Однак під час вагітності слід утриматись від:

Відбілювання;

Імплантація;

Брекети.

Зазначається, якщо у жінки сильний токсикоз, то не варто чистити зуби одразу після блювання, тому що кислота роз'їдає емаль. Потрібно спочатку сполоснути рот: 1 склянка води і 1 ч.л соди.