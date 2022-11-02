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Врач рассказала, можно ли беременным лечить зубы и колоть анестезию

Можно ли беременным лечить зубы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время беременности женщине нужно заботиться не только о себе, но и о будущем ребенке, поэтому любое вмешательство, в том числе и лечение зубов в стоматологии, должно быть тщательно спланировано.

Об этом сообщила стоматолог Ульяна на своей странице в Instagram.

По словам врача, лечить зубы во время беременности вполне безопасно и даже рекомендуется это делать.

"Идеально, если женщина полечит все зубы перед беременностью (прегравидарная подготовка) и поэтому стоматолог есть среди врачей, которые обязательно должны осмотреть женщину", - говорится в сообщении.

Однако, во время беременности происходят гормональные изменения в организме и чаще всего при этом страдают десны. Врач говорит, если на зубах есть налет, то развивается гингивит беременных.

Стоматолог говорит, что важно, чтобы беременная сделала профессиональную гигиену, ведь ни одна паста и щетка не помогут. В общем, это безболезненная процедура и делать ее можно и нужно на любом этапе беременности.

Можно ли колоть обезболивающее

Лечить зубы беременным с анестезией можно. Вреда от этого никакого не будет. Плох будет, если долго терпеть зубную боль.

"Анестетик с адреналином (лидокаин, мепивакаин, бупивакаин). Риск будет, если вы терпите боль, ведь тогда выделяется кортизол - негативное влияние на ребенка + до этого длительный прием лекарства противопоказан. Также инфекция из зуба опасна", - говорит стоматолог.

Рентген делать также можно с использованием свинцового фартука на живот и можно на щитовидную железу. Это безопасно для женщины и малыша.

Однако во время беременности следует воздержаться от:

  • Отбеливания;
  • Имплантации;
  • Брекетов.

Отмечается, если у женщины сильный токсикоз, то не следует чистить зубы сразу после рвоты, потому что кислота разъедает эмаль. Нужно сначала ополоснуть рот: 1 стакан воды и 1 ч.л соды.

Раньше мы называли вредные привычки, сильно разрушающие зубы.

Также мы писали, где категорически запрещено хранить зубную щетку.

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