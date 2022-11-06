Лікар розповіла, чи можна дітям давати смажену їжу: відповідь вас здивує

Багато дорослих не відмовляють собі в смажених стравах, хоч і розуміють, що така їжа здатна принести шкоду. У перші роки життя дитина спочатку харчується маминим молоком, а потім розпочинається прикорм. Але коли дитина починає пробувати їжу з загального столу, то важливо знати, чи допустимо давати дитині смажене.

Про це розповіла педіатр та сімейний лікар Катерина Крутікова в Instagram .

За словами фахівця, дітям "майже можна" давати смажену їжу. Зокрема, якщо батьки бажають щось приготувати, то варто триматись в рамках правил.

Лікар каже, що ідеальним варіантом є купівля сковорідки з термометром.

Також варто вибирати масло, яке має вищу точку кипіння - кукурудзяне, соєве та оливкове. Такі масла закипають при температурі вище 160. Соняшникова олія кипить при 120, тому її не можна використовувати. До того ж всі масла мають бути лише рафінованими.

"Налили масло, включили на мінімум, не доводимо до задимлення", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, можна розводити масло водою, а саме смажити на воді, адже це найбезпечніший спосіб.

Педіатр зазначила, що смажити на сухій сковорідці хороша ідея. Однак важливо, що колір продуктів не має змінюватись. Ніяких золотих скоринок та рум'янцю.

Важливо, якщо скоринка утворилась при запіканці, то її потрібно глибоко зрізати

Готувати їжу заборонено на таких продуктах:

вершковому маслі;

олії, яка димить;

страви приготовані на використаному маслі;

виготовлені на відкритому вогні чи за температур вище 120-140 градусів.

Лікар додала, що дітям щодня можна давати смажену їжу, яка безпечно приготована. Якщо дитина кілька разів раптово з'їла сильно засмажену їжу, то нічого не станеться.